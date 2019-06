Großes Fachwissen

Ehrung (von links): Klaus-Peter Pfahler, Maria Burkard, Gisela Pfahler. © Pfahler

Bad Mergentheim.Ein besonderes Arbeitsjubiläum hat Maria Burkard bei der Firma Pfahler gefeiert, die Patienten-Tragesitze herstellt.

Im Jahre 1994, also vor 25 Jahren, trat Maria Burkard als Näherin in die Firma ein und fertigt bis heute besondere Sitze zum Transport von Patienten in Kliniken, Pflegeheimen und in der häuslichen Pflege.

Besonderes Fachwissen hat sie sich angeeignet in der Herstellung von Sonderanfertigungen für besonders behinderte Patienten.

Schwierige Aufgaben gelöst

Mit ihrem profunden und umfangreichen Wissen hat sie in den vielen Jahren der Betriebszugehörigkeit immer wieder Lösungen auch für schwierige Aufgaben gefunden. Mit einer Ehrenurkunde der IHK Tauber-Franken Heilbronn und einem kleinen Präsent gratulierte Familie Pfahler der Jubilarin und bekräftigte, dass man sich auf viele weitere Jahre der guten Zusammenarbeit miteinander freue.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019