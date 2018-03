Großes Lob: Ein Visionär, der neue Entwicklungen erkennt

Anzeige

Bad Mergentheim/Heilbronn.Otto Geisel, ehemaliger Hotelier des renommierten Bad Mergentheimer „Victoria“, Buchautor und erster öffentlich vereidigter Weinsachverständiger Deutschlands, wurde von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) für seine Verdienste um die Konzeption, die Gründung und den Aufbau des dualen Studiengangs BWL-Food-Management an der DHBW Heilbronn (ehemals an der DHBW-Außenstelle in Bad Mergentheim angesiedelt) mit der Verleihung der Ehrensenatorwürde ausgezeichnet. Die Urkunde überreichte die ehemalige Campusleiterin der DHBW Baden-Württemberg in Bad Mergentheim, Professor Dr. Nicole Graf.

Herausforderungen liegen dem ehemaligen Bad Mergentheimer Hotelier im Blut: Bereits zur Jahrtausendwende wurde Otto Geisel der erste, öffentlich vereidigte Weinsachverständige Deutschlands. Sieben Jahre später betrat er wieder Neuland. Gemeinsam mit anderen Gründungsvätern und der damaligen Campusleiterin der DHBW in Bad Mergentheim Prof. Nicole Graf, rief er den deutschlandweit einzigartigen Studiengang BWL-Food-Management ins Leben. Damit bracht Geisel zum Ausdruck, welchen Stellenwert er dem gemeinsamen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln gibt.

Die heutige Rektorin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, Professor Dr. Nicole Graf, würdigte den neu ernannten Ehrensenator Otto Geisel mit den Worten: „Aus dem zarten Pflänzchen BWL-Food-Management, an dessen Überleben so viel Zweifel bestand, ist vor allem dank engagierter Verfechter wie Otto Geisel ein tragfähiger Baum mit festem Stamm geworden.“ Der Präsident der DHBW, Arnold van Zyl, lobte seine Leistungen: „Die DHBW braucht Visionäre wie Otto Geisel, die neue Entwicklungen am Markt erkennen und mit Zielstrebigkeit vorantreiben. Er hat sich in herausragender Weise um den Studiengang BWL-Food-Management und die DHBW Heilbronn verdient gemacht.“