Großes Mittagessen für 80 Bedürftige

Anzeige

Markelsheim.Reinhold und Elfriede Hemberger von der Sportgaststätte Markelsheim luden achtzig Tafelkunden zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Das Ehepaar Hemberger will ein solidarisches Zeichen setzen in unserer reichen Gesellschaft, in der manche Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen können: „Es kann nicht sein, dass sich Menschen keine ausgewogenen Mahlzeiten leisten können. Dagegen will ich was tun“, so Hemberger. Er kam auf den Tafelladen zu und gemeinsam organisierte man das Essen, das im evangelischen Gemeindehaus in Bad Mergentheim stattfand.

Die Tafeln sind eine der größten sozialen Bewegungen unserer Zeit. Im Tafelladen in Bad Mergentheim werden aktuell über 100 Familien versorgt, die sozial und wirtschaftlich benachteiligt sind. Sie erhalten überschüssige, qualitativ einwandfreie Lebensmittel zu einem günstigen Preis. M

it ihrer schnellen und unbürokratischen Hilfe lindern die Tafeln die Folgen von Armut in einer reichen Gesellschaft – und stehen für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Sie übernehmen soziale Verantwortung und setzen sich für nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln ein. pm