Großes Tennis fängt im Kleinfeld an

Markelsheim/Igersheim.Die diesjährige Meisterschaft der Grundschulen für den Schulamtsbereich Hohenlohe findet am Montag, 12. März, in der Großsporthalle in Igersheim statt. Das Turnier wird zum 10. Mal durch die Johann-Adam-Möhler-Schule in Verbindung mit der Tennisabteilung des TSV Markelsheim ausgerichtet.

Diese gewachsene Kooperation hat eine erfolgreiche Bilanz aufzuweisen. Insgesamt waren in den letzten zehn Jahren, das diesjährige Turnier mit eingerechnet, 126 Schulteams mit 630 Spielern am Start. Auch in diesem Jahr wird wieder ein großes Tennisfest zu erwarten sein. Mit 14 Schulmannschaften aus acht Schulen sind ca. 70 Mädchen und Buben am Start. Viele haben erst über ihre Tennis-AGs mit dem Training begonnen und spielen zum ersten Mal bei einem Turnier mit.

Gespielt werden je Begegnung drei Einzel und zwei Doppel. Der Aufschlag wird zu Beginn ausgelost. Ein Spieler hat jeweils fünf Aufschläge, abwechselnd von rechts und von links, dann erfolgt der Aufschlagwechsel. Der Aufschlag von oben ist nicht erlaubt, man hat nur einen Aufschlag. Der Aufschläger steht beim Aufschlag hinter der Grundlinie. Gespielt wird auf Zeit. Ein Spiel dauert ca. acht Minuten. Gezählt wird wie beim Tischtennis (1, 2, 3. . .). Mit dem Schlusspfiff wird das Spiel sofort abgebrochen. Sollte es nach Ende der Spielzeit unentschieden stehen, wird noch ein Punkt ausgespielt. Gespielt wird mit dem Softball von 85 mm Durchmesser. Das Spielfeld hat die Größe eines Badmintonfeldes. Eine besondere Herausforderung für die Turnierneulinge wird es sein, während des Spieles selbst zu zählen.