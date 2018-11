Großes Ziel: „Raum für Kinder schaffen“

Nur rund 70 Interessierte, darunter auch einige Stadträte und Ortsvorsteher, kamen zur Einwohnerversammlung, bei der die Stadt versprach, „mehr Raum für Kinder zu schaffen“.

Bad Mergentheim. Das Schwerpunktthema war nicht neu und wird auch schon seit dem Sommer intensiv politisch diskutiert (unsere Zeitung berichtete mehrfach ausführlich): Es geht um die wachsende Stadt Bad Mergentheim, einen neuen Kinderboom und die daraus resultierenden Aufgaben, genügend Kinderbetreuungsplätze und in der Folge ausreichend Platz in den Grundschulen zur Verfügung zu stellen.

„Wir beraten heute nicht über ein Problem, wir beraten heute über eine Erfolgsgeschichte für unsere Stadt – und was wir daraus machen“, begrüßte Oberbürgermeister Udo Glatthaar am Mittwochabend die rund 70 interessierten Bürger im großen Kursaal. „Dass Bad Mergentheim wächst, ist höchst erfreulich“, so der Rathaus-Chef und entsprechend habe die Stadtverwaltung zusammen mit dem Gemeinderat das klare Ziel, „mehr Raum für Kinder zu schaffen“.

Mittels der Einwohnerversammlung wolle man die Kindergarten- und Grundschulentwicklung nochmals detailliert aufzeigen und damit auch an die letzte Versammlung vom Februar 2017, als es um die Stadtentwicklung im Ganzen ging, anknüpfen.

Bis vor kurzem sei es unvorstellbar gewesen, betonte OB Glatthaar, dass die Kinderzahlen in der Kurstadt wieder nahe an die „Babyboomer“-Zeiten der 1960er Jahre heranreichen, doch momentan stiegen die Zahlen wieder sprunghaft an. Dies sei eine große Chance für die Stadt und so gelte es nun die Infrastruktur anzupassen. Sein erklärtes Ziel, so der OB, von 25 000 Einwohnern bis 2025 rücke in greifbare Nähe. „Wir befinden uns in einem Prozess“, meinte das Stadtoberhaupt und verdeutlichte, dass der Weg der Transparenz und Kommunikation mit den Bürgern auch nach dieser Versammlung weiter beschritten werde.

Vor allem im Bereich der Kernstadt

Der Leiterin des städtischen Bildungsamtes, Iris Kremer-Hirn, oblag es, die Kinderzahlen näher vorzustellen. Mit einem weiteren Anstieg werde gerechnet – vor allem im Bereich der Kernstadt. Allein 2017 gab es rund 270 Geburten und Neubürger für die Kurstadt, eine Steigerung um gut 100 (knapp 60 Prozent!) gegenüber 2010. Kremer-Hirn zählte verschiedene Maßnahmen auf, die man ergriffen habe, um mehr Platz in den bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen zu schaffen. Dennoch musste sie einräumen, dass 118 Kinder Ende August immer noch ohne Platzzusage waren.

Hauptamtsleiter Jürgen Friedrich ging dann auf die Bevölkerungs- und Grundschulentwicklung mit sehr, sehr vielen Statistiken und Zahlen ein. Er berichtete aus einem 90-seitigen Gutachten und davon, dass die Gesamtschülerzahlen (Schulen in städtischer Trägerschaft) von 2003 bis 2017 zunächst um 700 auf etwa 2100 gesunken seien. Jetzt kehre sich dieser Trend um. Aktuell gebe es in der Stadt 740 Grundschüler, deren Zahl steige nun aber in den nächsten sechs Jahren voraussichtlich auf über 1100 Köpfe an.

23 700 Einwohner

Die Bevölkerung sei von 22 400 (2010) auf aktuell (laut Melderegister der Stadt) 23 700 gestiegen – und das Wachstum halte an.

In Absprache mit dem Gemeinderat, so Friedrich, befürworte die Stadtverwaltung den Neubau einer Grundschule, um auf den Platzbedarf in einigen Jahren vorbereitet zu sein. Ein Schulentwicklungskonzept für die weiterführenden Schulen (Gymnasium, Realschule, etc.) sei zudem nötig und werde ebenfalls kommen.

Die Bauvorhaben stellte zum Schluss Stadtbaudirektor Bernd Straub vor.

Drei große Schritte

Diverse Erweiterungen und Anbauten an Kindergärten habe es schon gegeben, so Straub, drei große Schritte würden in den nächsten drei Jahren folgen: Bis September 2019 soll ein neuer Kindergarten mit vier Gruppen in Modulbauweise („elf interessierte Baufirmen haben sich bei uns gemeldet“) an der Ecke Austraße/Kopernikusstraße, unweit der Kopernikus-Realschule und des Kinderhauses „Auenland“, entstehen. Mitte 2020 wolle man den Neubau des Kindergartens „Maria Hilf“ mit sechs Gruppen am Pflegeheim „Carolinum“ in Betrieb nehmen. Und 2021 schließlich den Neubau (an der Grundschule) und die Erweiterung des Kindergartens Edelfingen mit vier Gruppen feiern.

„Viel Arbeit“ gebe es auch im Grundschulbereich, so Straub, der die zeitnahe Planung einer neuen, 4,5-zügigen Grundschule ansprach, die spätestens im Herbst 2023 ihre Türen öffnen soll. Sanierungs- und Modernisierungsbedarf gebe es zudem bei den bestehenden Grundschulen, die ja alle erhalten bleiben sollen. Von einer Verdoppelung der Nutzflächen sprach Straub beispielsweise bei der Grundschule in der Au: Dort sind knapp 1100 Quadratmeter für eine Sanierung ermittelt und noch einmal so viel für einen Zubau. Zusätzliche Flächen (aber im wesentlich kleineren Umfang) sollen auch in den Grundschulen „Stadtmitte“, Edelfingen, Neunkirchen, Stuppach und Markelsheim geschaffen werden.

Nach gut 90 Minuten Präsentation folgten noch knapp 40 Minuten Diskussion – Fragen und Antworten: Gibt es später auch genügend Personal in den Kindergärten? OB Glatthaar zeigte sich zuversichtlich. Es erfolge fortlaufend eine enge Abstimmung mit allen Betreibern der örtlichen Betreuungseinrichtungen.

Daniela Schneider, die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Pius, vermisste Details zur Sanierung bestehender Räume, nachdem so viele Neubauten geplant seien. Auch darum kümmere sich die Stadt, versicherte Glatthaar, ohne allerdings konkreter zu werden: „Die Sanierung bestehender Standorte geht weiter.“

„Auf Anliegen der Eltern hören“

Die Ausdehnung der Betreuungszeiten aufgrund der Wünsche vieler Eltern war Daniela Schneider ein weiteres Anliegen. Und auch hier antwortete der OB, dass die Nöte bekannt seien und die Stadt Gas geben wolle. Für ihre abschließende Aussage, dass stärker auf die Eltern und deren Anliegen, gerade auch in der Kernstadt, gehört werden sollte, erhielt Daniela Schneider regen Applaus.

In Sachen Kostendeckung und Elternbeiträge, die kritisch angesprochen wurden, meinte OB Glatthaar, dass die Kommunen wesentlich mehr Geld vom Land bräuchten, um auf Gebühren verzichten zu können. Die Richtung werde vom Land vorgegeben.

Ein besser koordiniertes Angebot zur Betreuung von Kindern in Ferienzeiten, ähnlich wie in Igersheim, im Sinne der Eltern mit wenig Urlaubsanspruch und einer fehlenden Ersatzbetreuung wurde noch angeregt; ebenso ein Mittagstisch und eine längere Betreuung der Kinder an den Grundschulen. OB Glatthaar sagte dazu: „Wir sind da noch im Fluss und müssen schauen, wo Angebote ausgeweitet werden können.“

Bürgerkritik gab es hinsichtlich der Wartezeiten für einen Betreuungsplatz; ein besserer Austausch zwischen Stadt und Kreisjugendamt zwecks der Überbrückung mit Tagesmüttern wurde angemahnt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018