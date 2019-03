Großzügige Spende erhalten

Bad Mergentheim/Löffelstelzen.Kinder sind seine erklärte Herzensangelegenheit. Daher engagiert sich Walter Gimpl bereits seit Jahrzehnten für junge Menschen. Sei es in S.O.S.-Kinderdörfern oder bei der Feriengestaltung von Sprösslingen, deren Eltern die nötigen Mittel für einen Urlaub nicht aufbringen können.

Zu seinem 90. Geburtstag hatte der Jubilar sich daher nun etwas ganz besonderes überlegt: Statt Geschenken wünschte sich der Löffelstelzener Spenden für kranke Kinder in der Region. 1520 Euro kamen so zusammen, die Walter Gimpl auf 1600 Euro aufrundete und am 19. März an den Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim übergab.

„Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als ein Kinderlachen. Gerade in der schweren Zeit im Krankenhaus ist das besonders wichtig. Denn Lachen befördert – und das ist bewiesen – die Genesung“, sagte der 90-Jährige bei der Spendenübergabe. „Um einen Beitrag direkt vor Ort zu leisten, möchte ich gern die Großzügigkeit meiner Geburtstagsgäste an den Förderverein zur Verwendung in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin weitergeben.“

Die großzügige Spende nahm Helmut Wolf, Geschäftsführer des Vereins, gerne an. Auch die Förderverein-Vorsitzende Sr. Maria-Regina Zohner war beeindruckt von Walter Gimpls langjährigen Engagement für Kinder: „Sie haben etwas für sich gefunden, was Sie von Herzen begeistert und womit Sie obendrein viel Gutes tun. Bei uns ist Ihre Spende gut aufgehoben. Lieben Dank, dass Sie an die Kinder im Krankenhaus gedacht haben.“

Denn es gebe, so die Deutschordensschwester weiter, immer wieder spezielle kleine und größere Investitionen neben den Klinik-Clowns, für die dringend Geld benötigt werde.

„Ich verspreche Ihnen, wir finden ein Projekt, in dem Sie sich wiedererkennen und Kinderaugen leuchten werden.“ ckbm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019