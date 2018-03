Grüne fordern, die Innenstadt endlich attraktiver zu machen

Anzeige

Kontrovers entwickelte sich die Diskussion über die Zahl von Parkplätzen am geplanten neuen Kindergarten Maria Hilf in der Marienstraße. Vor allem Eltern und Großeltern zeigten Verständnis dafür, dass Kleinkinder nicht nur vor dem Kindergarten abgesetzt, sondern auch hinein begleitet werden und wünschten sich mehr Kurzzeitparkplätze direkt vor dem Kindergarten. Dem widersprach Grünen-Stadtrat Hubert Schmieg. Es sei zumutbar, entweder in der Friedhofstraße oder im Parkhaus Altstadt Schloss zu parken und ein paar Schritte zu Fuß zum Kindergarten zu gehen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung kamen die zunehmenden Leerstände in der Innenstadt zur Sprache. Stadt- und Kreisrat Rainer Moritz führt dies unter anderem auf den Trend zum Interneteinkauf zurück, „wo man inzwischen sogar Lebensmittel bestellen kann“. Es werde immer schwieriger, Einzelhandelsgeschäfte wirtschaftlich zu führen. Im Vergleich zu anderen Kommunen stehe die Altstadt beim Leerstand zwar noch relativ gut da. Gleichwohl sei die Entwicklung ein Grund zur Sorge. Die Stadt sei gefordert, etwas zur Belebung zu tun. Stadtrat Thomas Tuschhoff verwies darauf, dass die Grünen „bereits seit langem die Verkehrsberuhigung des Gänsmarkts und der Härterichstraße fordern, um diese Lagen attraktiver zu machen und die Fußwegverbindung zwischen Activ-Center und Innenstadt zu verbessern“. Nur dann könne es den versprochenen Synergieeffekt zwischen Einkaufszentrum und Innenstadt geben. Solange beides so stark getrennt sei wie bisher trete er nicht ein.

Leider sei seine Fraktion mit ihren diesbezüglichen Anträgen im Gemeinderat immer wieder gescheitert. Nun werde die Lage aber immer prekärer und es müsse gehandelt werden. Mit einem schon lange versprochenen Gestaltungsleitfaden und mit attraktiven Kinderspielmöglichkeiten müsse die Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt verbessert werden. Die Grünen plädierten auch dafür, das Wohnen in der Innenstadt zu fördern. Auch dadurch werde verhindert, dass sie nach Geschäftsschluss verödet. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018