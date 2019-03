Grüne treten „mit größter Liste aller Zeiten“ an

Bad Mergentheim.Die Grünen Bad Mergentheim gehen zuversichtlich in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Es sei gelungen, heißt es in einer Pressemitteilung, sehr motivierte und engagierte Frauen und Männer zu finden, die sich im Stadtparlament ehrenamtlich für ihre Kommune einsetzen wollen. Mit 20 Kandidaten legen die Grünen den umfangreichsten Wahlvorschlag vor, den sie in Bad Mergentheim je hatten.

„Die Aufgaben, vor denen die Stadt in den nächsten Jahren steht, sind gewaltig. Es muss viel in die Kinderbetreuung investiert werden. Es werden neue Kindergärten und Schulen gebaut. Gleichzeitig besteht dringender Handlungsbedarf beim Klimaschutz, will die Stadt ihren Beitrag dazu leisten, die Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen. Die Grünen fordern hierfür insbesondere ein fortschrittliches Verkehrskonzept für die Stadt. Eklatant ist darüber hinaus der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der behoben werden muss. Die Möglichkeiten der Stadt sind gleichzeitig sehr begrenzt, gehört sie doch schon jetzt zu den am höchsten verschuldeten Kommunen im Land. Für Wünschenswertes fehlt das Geld“, so die Grünen. In dieser Situation komme es sehr darauf an, im Stadtrat die richtigen Prioritäten zu setzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dazu wollen die Kandidaten der Grünen beitragen.

Acht Frauen und zwölf Männer bewerben sich um einen Sitz im Gemeinderat. Der Wahlvorschlag ist laut Mitteilung eine gute Mischung aus erfahrenen Gemeinderäten einerseits, und neuen, hoch motivierten Bürgern andererseits. Sie bringen ihre vielfältigen Berufs- und Lebenserfahrungen ein. Mit ihrem Frauenanteil von 40 Prozent hoffen die Grünen, den „beschämend niedrigen Frauenanteil“ im Gemeinderat erhöhen zu können. Denn die weibliche Perspektive komme im Rat oft zu kurz.

Die Kandidaten im Einzelnen:

Wohnbezirk I (Bad Mergentheim-Stadt): Silke Stahnke, Rainer Moritz, Dr. med. Alexandra Kurfeß, Hubert Schmieg, Susanne Schrodt, Corvin Schmid, Katrin Faget, Philipp Lutzmann, Christine Schubert, Horst Hoffmann, Angelika Mayer-Rutz, Robert Schiffmann, Heike Uibel und Norbert Jachol.

Wohnbezirk II (Althausen, Neunkirchen, Rengershausen, Stuppach): Bettina Teupe.

Wohnbezirk III (Dainbach, Edelfingen, Löffelstelzen): Thomas Tuschhoff, Dietrich Grebbin und Hannes Rosenitsch.

Wohnbezirk IV (Apfelbach und Markelsheim): Kurt Ludwig und Elmar Patermann.

Mehr zum Wahlprogramm der Grünen und zu ihren Kandidaten unter: www.gruene-mgh.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019