Grüne und SPD gegen Mehrkosten

Bad Mergentheim.Mehrkosten von 24 000 Euro führten zu einer Kampfabstimmung im Gemeinderat. Grüne und SPD konnten sich dabei nicht gegen den Rest des Gremiums durchsetzen. Sie wollten das Geld einsparen.

Viele Vergaben zum Neubau der Dreifeld-Turn- und Sporthalle am Deutschorden-Gymnasium (DOG) wurden von den Stadträten bereits getätigt (wir berichteten). Am Donnerstagabend standen das Material- und Farbkonzept der Außenhülle und im Innenbereich zur Diskussion. Grünen-Stadtrat Thomas Tuschhoff sprach zunächst Stadtbaudirektor Bernd Straub und seinem Team im Bauamt ein Kompliment aus, für die fast erzielte Punktlandung bei den Gesamtkosten der neuen Halle. In der Vergangenheit musste der Rat an anderer Stelle schon ganz andere Erfahrungen machen und viel nachfinanzieren. Tuschhoff plädierte dann in der Halle für eine senkrecht, klarlackierte Brettschalung in Fichtenholz und eine textile Prallwand in der Farbe grau und damit für die Variante I, die 24 000 Euro weniger koste als die Variante II, welche eine waagrechte, weißlackierte Brettschalung in Fichtenholz und ein Prallwandsystem aus Holzpaneelen weiß lasiert vorsieht.

Ihm gehe es hier um Sparsamkeit und die Schonung öffentlicher Gelder, machte Tuschhoff deutlich. Gegenrede kam aus der CDU-Fraktion, die die Variante II bevorzugte, weil diese heller und damit freundlicher wirke, wie Hanspeter Fernkorn erklärte. Bei der anschließenden Abstimmung votierten Grüne und SPD mit zusammen acht Stimmen gegen die von der Verwaltung vorgelegte Variante II, während 19 Ratsmitglieder dafür stimmten und somit den Ausschlag gaben.