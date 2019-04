Grundschüler übten sich in Informatik

20 Grundschüler waren zu Besuch bei Würth. Dort wurden sie zu kleinen Informatikern.

Bad Mergentheim. Rund 20 Schüler der Hector-Kinderakademie waren zu Gast bei der Würth IT um spielerische Aufgaben zu Logik und Abläufen zu lösen.

Bereits 2010 starteten die Hector-Kinderakademien mit dem Ziel, begabte Sprösslinge bereits im Grundschulalter zu fördern. Durch einen Einstieg in neue Wissensgebiete wie zum Beispiel die IT sollen persönliche Begabungen der Kinder gefördert und das Interesse geweckt werden. Seitdem beteiligt sich die Würth IT in Bad Mergentheim mit interessanten Aufgabenstellungen aus der Informatik.

Das Programm für die Grundschüler aus dem Main-Tauber-Kreis begann zunächst mit einem gegenseitigen Kennenlernen, einem Imagefilm zu Würth und einer Einführung zu Würth IT. Das vorbereitete Programm bot jede Menge Möglichkeiten, die Informationstechnologie aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Der Nachmittag begann zunächst mit dem gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmer. Vor allem, da die Schüler aus ganz verschiedenen Schulen und Ortschaften im Main-Tauber-Kreis – wie zum Beispiel Boxberg, Igersheim, Markelsheim, Lauda-Königshofen, Dienstadt, Schönbühl, Edelfingen, Tauberbischofsheim, Weikersheim und Bad Mergentheim – kamen. Mit einer sogenannten „Schneeballschlacht“ bei der sich die Jugendlichen hinsichtlich besonderer Merkmale, Hobbies, Alter und Interessen der anderen Teilnehmer befassten, kam man schnell in Kontakt und tauschte sich über seine Interessen aus.

Nachdem die Würth IT ein Dienstleister mit sehr vielen Facetten ist, hat man sich auf eine Aufgabe fokussiert, in der es in erster Linie um Logik ging. Analytisches Vorgehen war gefragt, um die interaktive Kugelbahn möglichst exakt nachzubauen, Lücken aufzufüllen und optimierte Wege zu finden. Die Teilnehmer arbeiteten zunächst die vorgegebenen Bauanleitungen und Aufgaben ab, bevor sie sich an eigene Ideen wagten.

Dazu wurde zunächst eine Einführung in die App-Entwicklung und -Anwendung gegeben. Eine App ist ein Computer-Programm und ist die Kurzform des englischen Wortes „application“. Das heißt übersetzt Anwendung oder Programm. In der von Würth IT eingesetzten App befinden sich verschiedene fertige Bauanleitungen für die Kugelbahnen sowie ein Editor, der die Möglichkeit bietet, komplett eigene Murmelbahnen zu erschaffen und anschließend die Bauanleitungen zu speichern. Bei der gemeinsamen Abschlussrunde gaben die Teilnehmer ihr Feedback zum gemeinsamen Nachmittag in der Informatik. Die Eindrücke waren durchweg positiv und die Veranstaltung zeigte einmal mehr, dass Smartphones über die herkömmliche Nutzung hinaus auch ein gutes Werkzeug für den Einstieg in die Informatik sind. pm

