Grundschulkinder wurden zu Waldtieren

Bad Mergentheim.Sachbuchautorin Bärbel Oftring aus Böblingen hat im Rahmen einer Kooperation mit der Stadtbücherei die Grundschule Au besucht. Dort las sie für rund 200 Erst- und Zweitklässler aus einem ihrer Bücher vor.

„In deiner Haut möchte ich nicht stecken!“ Dieses bekannte Sprichwort kehrte Bärbel Oftring ins Gegenteil und lud die aufmerksamen Grundschüler ein, an diesem Vormittag in die Haut von verschiedenen Tieren zu schlüpfen.

Die Autorin aktivierte die Schüler mit den Worten: „Stell Dir vor, Du wärst ein Tier im Wald!“ Dank ihrer sehr naturnahen Kindheit als „Wald-,Feld- und Wiesenkind“ war Bärbel Oftring schon immer an allem interessiert, was es draußen zu entdecken gibt. Mit lebendiger Stimme und klaren Beschreibungen bot sie den Kindern die Gelegenheit, in die Welt eines Waldtieres einzutauchen. Als Diplom-Biologin, Sachbuchautorin und Lektorin gab Oftring sehr viel Wissenswertes weiter.

Mit eindrucksvollen Tieraufnahmen, Rätselfragen und Tiermodellen machte sie ihren Vortrag besonders anschaulich und weckte die Lust am Schmökern in Sachbüchern.

Viele „Ahs“ und „Ohs“ aus Kinder-Mündern hörte man in der Turnhalle. Welcher Tierfreund hätte vorher gewusst, dass Wildschweinfrischlinge eine Erzieherin haben oder, dass das Hämmern für den Specht echte Vorteile bringt? Ganz mucksmäuschenstill war es, als die Autorin erklärte, wie man sich bei einer tierischen Begegnung im Wald richtig verhält.

Am Schluss schlüpfte Bärbel Oftring selbst mit ihrem Arm in eine Tierhaut, das Fell eines Fuchses, das die Kinder dann am Ende auch streicheln durften. Die Bücher von Bärbel Oftring sind in der Stadtbücherei verfügbar. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019