Gruselige Halloween-Show einstudiert

Edelfingen.Schaurig und schön gruselig wird es bei der Halloween-Show am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, um 16.30 Uhr in der Edelfinger Turn- und Festhalle zugehen. Das verspricht jedenfalls Alexa Hurka, die Leiterin und Trainerin der Musicalabteilung „perform-yourstyle“ des Edelfinger Gesangvereins.

Die im April dieses Jahres gegründete Musicalabteilung wird in einer zweieinhalbstündigen Show vier selbst geschriebene Geschichten rund um das Thema Halloween aufführen. Mit viel Leidenschaft für Tanz, Gesang und Schauspiel proben die 18 Akteure der PY-Juniors im Alter von elf bis 20 Jahren, unterstützt von drei PY-Seniors und einem PY-Kid, schon seit Wochen.

In dem gruseligen Schauspiel, dessen Einzelteile sich immer dramatischer und spannender entwickeln, geht es um die lustige Addams-Family, Bewohner von Halloween-Town, ein verfluchtes Gruselschloss, einen Hexenjäger und dessen große Liebe zur Moorhexe.

Besonders eindrucksvoll wird die Show durch attraktive Kostüme und ausgefeilte Choreografien, die von den jungen Künstlern einstudiert werden. Eine professionelle Licht- und Tontechnik wird dafür sorgen, dass das anrührende Schauspiel für die Besucher zu einem bunten und aufregenden Erlebnis wird. Willkommen sind neben Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. Den Kindern und Jugendlichen, die mit einem Halloween-Kostüm kommen, winkt bei beiden Vorstellungen in einem Gewinnspiel ein Preis.

Tanz-, Gesangs- und Schauspielcoach Alexa Hurka freut sich darüber, dass die junge Abteilung des Edelfinger Gesangvereins wieder mit einer Show in die Öffentlichkeit tritt und dabei viel Unterstützung und Engagement durch die Eltern der jungen Künstler erfährt. Unter dem Motto „Zeig, was du wirklich kannst“ ruft sie an Tanz, Gesang und Schauspiel interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Mitmachen auf. Anfragen sind unter der E-Mailadresse alexa@perform-yourstyle.de möglich. WM

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018