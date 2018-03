Gudrun Mebs kommt mit dem Frieder

Anzeige

Mehrere Programmpunkte gibt es am Dienstag, 6. März. Um 9 Uhr und um 10.15 Uhr liest die Kinderbuchautorin Gudrun Mebs im Kulturforum aus ihren bekannten und beliebten Büchern vor. Gemeinsam können die Zuhörer mit Frieder und seiner Oma lustige Abenteuer oder mit Tommi eine Woche ohne Eltern erleben.

Weiter geht es um 14 Uhr im Werkraum der VHS. Mit dem Kinderkulturkreis „unARTig“ entstehen auf Pappe und Kartons mit selbst hergestellten Pinseln phantasievolle Bilder nach einer kurzen Geschichte von Bernd Schepermann. Die Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten, ist für Kinder von 6 bis 10 Jahren geeignet und kostet 3,50 Euro.

Im Kino „Movies“ findet um 16 Uhr ein Literaturkino statt. Zu sehen gibt es „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ nach dem Roman von Andreas Steinhöfel. Der Film dauert 92 Minuten, ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und kostet 3 Euro.

Um 19.30 Uhr gibt es im Kino eine weitere Filmvorführung: „Tschick“ nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf. Jugendliche ab 12 Jahren können sich hier 93 Minuten lang für 5 Euro bestens unterhalten lassen. Das Literaturkino findet in Zusammenarbeit mit dem Kino „Movies“ und der Buchhandlung „Moritz und Lux“ statt.

Der bekannte Kinderbuchautor Andreas Schlüter kommt am Mittwoch, 7. März, ins Kulturforum. Um 9 Uhr und um 10.30 Uhr liest er aus seinem neuen Buch „Die Schattenjäger - in Medusas Bann“ sowie aus der beliebten Buchreihe „Die Fußball-Haie“. Die Lesung ist für Schüler der 3. und 4. Klasse, dauert etwa 60 Minuten und kostet keinen Eintritt.

In der Buchhandlung „Moritz und Lux“ liest dann um 15 Uhr die Autorin Juma Kliebenstein aus ihrem Buch „Der Tag, an dem ich cool wurde“. Ein Mutmach-Roman voller Streiche und komischer Slapstick-Situationen.

Im Jugendhaus Marabu dreht sich am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 15 bis 18 Uhr alles rund ums Hörspiel. Alle, die Lust haben, ein eigenes Hörspiel zu entwerfen und aufzunehmen, sind hier genau richtig. Ob Krimi, Lovestory, Science-Fiction oder Thriller, am Ende kann sich jeder das Ergebnis als MP3 auf einem Stick mit nach Hause nehmen. Der Hörspiel-Workshop geht über zwei Tage und ist für Kinder und Jugendliche von 11 bis 16 Jahren konzipiert. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessenten sollten sich bis 6. März per E-Mail an mail@jugendhaus-mergentheim.de anmelden.

Der Donnerstag, 8. März, startet mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Im Bürgersaal des Kulturforums wird um 9 Uhr und um 11 Uhr „Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy“ nach dem gleichnamigen Buch von Eoin Colfer aufgeführt: Tim und sein Bruder Marty sollen einen Teil ihrer Sommerferien in der Bücherei bei der strengen Bibliothekarin Knolle Murphy verbringen, was aber absolut komisch wird. Die Aufführungen dauern jeweils etwa 40 Minuten, sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet und kosten 1 Euro Eintritt.

Um 15 Uhr wird vom gleichen Ensemble „Hörbe mit dem großen Hut“ nach dem Buch von Otfried Preußler aufgeführt. Der Hutzelmann Hörbe unterhält die Kinder ab 4 Jahren etwa 40 Minuten lang. Der Eintritt ins Kulturforum kostet 1 Euro.

Die Kinder- und Jugendbuchwoche endet am Freitag, 9. März. Das Programm beginnt um 9 Uhr im Saal der Stadtbücherei mit Miriam Christ von der Buchhandlung „Rupprecht“. Sie wird eine empfehlenswerte Auswahl interessanter, lustiger und spannender Bücher für Kinder und Jugendliche vorstellen. Die Veranstaltung „Lesefutter“ dauert etwa eine Stunde und ist für Schüler der 5. und 6. Klasse. Der Eintritt ist frei.

Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr findet zum Abschluss ein kreativer Nachmittag im Deutschordensmuseum statt. Die Veranstaltung steht ganz unter dem Motto „Lesezeichen selbst gemacht“. Herzlich willkommen sind Kinder von 6 bis 8 Jahren. Teilnehmen können maximal 10 Kinder für einen Beitrag von 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 07931/ 52212 wird gebeten.

Während der ganzen Woche ist im Eingangsbereich des Kulturforums eine Ausstellung von „Primus – Lernen mit System“ zu sehen. Außerdem gibt es einen Medienflohmarkt im Vorraum der Stadtbücherei, bei dem aussortierte Kinder- und Jugendmedien der Bücherei günstig erworben werden können. stv

