Günter Fritsch bei Weltblutspendertag in Berlin geehrt

Anzeige

Der Weltblutspendertag werde regelmäßig dazu genutzt, auch den Transfusionsempfängern eine Stimme zu geben und so die überlebenswichtige Bedeutung von Blutspenden herauszustellen. Wie auch in den Jahren zuvor wurden am Internationalen Weltblutspendertag 65 DRK-Blutspender aus ganz Deutschland nach Berlin eingeladen.

Besonderes Programm

Dort wurde den Ehrengästen ein besonderes Programm geboten. Bereits am Vortag konnten sie das Abendessen bei einer Spree-Schifffahrt durch die historische Mitte der Hauptstadt genießen. Am Weltblutspendertag, dem 14. Juni, stand dann zunächst eine Stadtrundfahrt mit Rikschas und Gruppenfoto am Platz der Republik auf dem Programm.

Carmen Nebel als Botschafterin

Auf der anderen Seite des Reichstagsgebäudes wurden sie dann von DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt und, in Vertretung von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble, von der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau empfangen.

Hasselfeldt und Pau stellten dort die „Missing Type“- (www.missingtype.de) Kampagne der DRK-Blutspendedienste vor.

Am Abend des Weltblutspendertages fand dann in der Orangerie des Schlosses Charlottenburg die Ehrungsveranstaltung mit der Verleihung der Ehrenurkunden und Ehrennadeln durch DRK-Präsidentin Hasselfeldt und DRK-Botschafterin Carmen Nebel statt. Letztere ging mit gutem Beispiel voran und spendete Blut im neuen Berliner Institut des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost in Berlin Steglitz.

Der internationale Weltblutspendertag wurde ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung der freiwilligen unentgeltlichen Blutspende und die humanitäre Leistung der Spender aufmerksam zu machen. Jedes Jahr übernimmt ein anderes Land die Schirmherrschaft. Etwa 112 Millionen Blutspenden werden weltweit pro Jahr benötigt.

Schwerkranken helfen

Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr ca. 4 Millionen Vollblutspenden entnommen.

Die DRK-Blutspendedienste in Deutschland führten hierfür über 40 000 Blutspendetermine durch.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018