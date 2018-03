„Gut, dass sich die Stadt beworben hat“

Anzeige

Ende April komme die Fachjury in die Kurstadt – und nach dem Besuch aller Bewerberstädte (es gibt insgesamt 14 für die Landesgartenschauen und Gartenschauen 2026 bis 2030) werde die Jury ihm ihre Vorschläge für die Vergabe auf den Tisch legen. Noch vor der Sommerpause werde er dann die ausgearbeitete Liste mit ins Kabinett nehmen und dort entscheide schließlich der Ministerrat der grün-schwarzen Landesregierung.

Dass Impulse für den Ländlichen Raum wichtig sind und eine Landesgartenschau genau diese liefern könne, bestätigte Hauk. Mit Interesse hörte er sich die überlegten Entwicklungsstrategien für Bad Mergentheim an.

OB Glatthaar betonte erneut die große Chance für die Stadtentwicklung und die starke Unterstützung durch die Bevölkerung, die sich allein mit rund 500 Ideen zur Landesgartenschau eingebracht habe. Zudem habe er bislang „nur ganz wenige kritische Stimmen vor Ort zum Thema vernommen“. Stadtbaudirektor Bernd Straub stellte die Pläne für neue (Wohn-)Baugebiete und das erweiterte Gewerbegebiet „Braunstall“ kurz vor, ehe die Leitthemen für eine Landesgartenschau, die neuen Daueranlagen, die Veränderungen im Kernstadtbereich und eine mögliche Seilbahn auf den Ketterberg zur Sprache kamen. Das Wasser spielt zudem beim Mergentheimer Vorhaben eine zentrale Rolle. An vielen Stellen soll es wieder aus dem Schattendasein heraustreten: Tauber, Wachbach und Mühlkanal sollen viel stärker als bislang wieder ins Stadtbild eingebunden werden.

Professor Dr. Seon-Su Kim, der Leiter des Campus der Dualen Hochschule in der Kurstadt, erhielt anschließend noch die Gelegenheit, dem Minister von seinen Zukunftsplänen im Bereich „Digitalisierung“ zu berichten, um die Hochschule vor Ort zu stärken und voranzubringen. Hauk sagte zu, in seinem Ministerium zu prüfen, was man davon aktiv unterstützen könne.

