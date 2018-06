„Gut für Selbstständigkeit“

Anzeige

Markelsheim.Die Tennisabteilung des TSV Markelsheim hielt kürzlich ein Großgruppentraining in Form von Blocktrainings ab. Der Wechsel zwischen Trainingsstunden mit Trainer und Training mit einer besonderen Aufgabenstellung fördern Sozialverhalten und Selbstständigkeit. An zwei Tagen nahmen nun jeweils 20 Kinder vom Vorschul- bis zum Juniorenalter teil. Am ersten Tag gab es viele kleine Turniere. Am zweiten Tag stand die Vorbereitung auf die Verbandsspiele im Vordergrund. „Das Blocktraining war ein voller Erfolg“, zeigt sich Schulz begeistert. Deshalb werde es bereits in den Sommerferien eine Wiederholung des Angebots geben. pm