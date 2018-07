Anzeige

Markelsheim.Das vierte Hoffest des Markelsheimer Weinguts Braun brachte an zwei Tagen eine gutgelaunte Gästeschar zusammen, die es sich bei guten Tropfen des Hauses und kulinarischen Schmankerln gut gehen ließ. Für die musikalische Umrahmung sorgten am Freitag das Duo „Sajul“ und am Samstag die Band „Chilli“, zu deren Klängen die Hoffestbesucher kräftig das Tanzbein schwangen. tom