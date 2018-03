Gute Chancen durch frühes Erkennen

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein Patiententag im Caritas-Krankenhaus informiert über Früherkennung und Therapie von Krebserkrankungen bei Mann und Frau.

Abtasten der Brust – einmal im Monat oder einmal im Jahr? Selbst zu Hause oder beim Frauenarzt? Was bringen Ultraschall oder Mammografie? Bei der Früherkennung von Brustkrebs gibt es verschiedene Möglichkeiten, viele Frauen sind verunsichert, was zu welchem Zeitpunkt empfehlenswert ist. Zudem gibt es immer wieder Diskussionen um den Nutzen der kostenlosen Reihenuntersuchung für Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren.

Unterschiedliche Methoden

Beim Patiententag „Leben mit Krebs“ am Dienstag, 13. März im Caritas-Krankenhaus stellt Dr. Ulrich Schlembach, Chefarzt der Frauenklinik und Leiter des Brustzentrums, die unterschiedlichen Methoden vor und bewertet diese aufgrund aktueller Forschungsergebnisse. „Die Heilungschancen steigen vor allem dann, wenn ein Tumor in einem frühen Stadium entdeckt und in einem spezialisierten Zentrum behandelt wird.“