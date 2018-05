„Guter Ton der Polizei“ spielt auf

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Musiker des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg geben am Samstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim ein Benefizkonzert. Der Erlös wird der Arbeit des Fördervereins Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung (Förderverein AkS) zugute kommen.

„Mit dem Kauf einer Eintrittskarte für diesen musikalischen Höhepunkt werden zum Beispiel schulische Projekte der Sucht- und Gewaltprävention unterstützt“, erklärt der Vorsitzende Alois Gerig, MdB. Kreissozialdezernentin Elisabeth Krug erläutert, dass es sich dabei um erlebnispädagogische Projekttage in einem Waldseilgarten, ein Präventionstheater mit Schauspielern, die selbst einmal abhängig waren und so aus erster Hand berichten können, oder Selbstverteidigungskurse für Mädchen handeln kann. „Viele Schulen wenden sich an den AkS als Gremium und beantragen dort eine finanzielle Unterstützung ihrer Präventionsangebote“, erläutert Krug.

Auf Tun hinweisen

Joachim Döffinger, Bürgermeister von Assamstadt, ergänzt: „Die Arbeit des Fördervereins wird zu einem Großteil aus Spenden oder teils aus Bußgeldern der Gerichte finanziert. Wir wollen mit diesem Konzert zahlreiche Bürgerinnen und Bürger erreichen, um auf unser Tun für die gute Sache hinzuweisen.“