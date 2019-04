Gutes Miteinander in der Nachbarschaft

Wachbach.Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Vdk-Ortsverbandes Wachbach im Gasthof „Linde“. Ortsverbandsvorsitzender Wilfred Rüger freute sich, dass auch die Ehrenmitglieder Richard Kraus, Herbert Volkert und Hans Kellermann gekommen waren und der Ortsverbandsvorsitzende Rudi Eckl des Verbandes Althausen/Neunkirchen. Rüger betonte dabei die langjährige fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Nachbarortsverband. Diese erstreckte sich nicht nur auf gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge, Betriebsbesichtigungen und Vorträge, sondern war geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und einem guten Miteinander.

Nach dem Totengedenken benannte der Kreisverbandsvorsitzende Werner Seeger die erfolgreiche Arbeit der Rechtsabteilung, die sich für die Mitglieder einsetzt.

Seeger wies auf die Gesundheitstage in Grünsfeld am 11. und 12. Mai hin und berichtete von der aktuellen Aktion des Landesverbandes „Pflege macht arm.“ Ortsvorsteher Hermann Dehner bescheinigte dem VdK eine wichtige und beispielhafte Arbeit. Anschließend berichtete Schriftführer Hans-Peter Dehner über die positive Entwicklung der Mitgliederzahl von jetzt 146. Kassierer Josef Rauscher gab detailliert Auskunft über die Kassenentwicklung. Die von den beiden Revisoren Arthur Grünewald und Matthias Hojsak durchgeführte Kassenprüfung ergab keinerlei Beanstandungen. Der Antrag auf Entlastung erfolgte einstimmig. Edeltraud Dehner, die mit Maria Brand die Aufgaben als Frauenbeauftragte des Vdk wahrnehmen, berichtete anschaulich von ihren gemeinsamen Tätigkeiten. Vorsitzender Wilfred Rüger gab einen ausführlichen Überblick über die Veranstaltungen im letzten Vereinsjahr. Es folgten die Neuwahlen des Vorstand, für die er als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stand, wohl aber für das Amt als Stellvertreter. Die Wahlen leitete Rudi Eckl. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende Monika Stütz, Stellvertreter Wilfred Rüger, Schriftführer Hans-Peter Dehner, Kassierer Josef Rauscher, Frauenbeauftragte Edeltraud Dehner, Beisitzerin Maria Brand (Schwerpunkt Frauenbeauftragte), Beisitzer Willy Pflüger, Wolfgang Stang, Bernhard Mühleck, Christa Klinger, Kassenprüfer Matthias Hojsak, Thorsten Egner. Großen Raum nahm dann die Verabschiedung von Wilfred Rüger als Vorsitzendem ein. Der Kreisverbandsvorsitzende Werner Seeger bescheinigte ihm großes Engagement im Ortsverein. Rudi Eckl bedankte sich mit einer humorvollen hohenlohischen Redensart für eine langjährige, durchweg positive gemeinsame Arbeit für die Ortsverbände Wachbach und Althausen/Neunkirchen. Die neue Vorsitzende Monika Stütz betonte, dass Wilfred Rüger in den letzten Jahren wertvolle Arbeit im Ortsverband geleistet habe. Er habe einige Wurzeln gelegt und daraus seien starke Triebe entstanden, die es gilt weiter zu hegen und zu pflegen gelte. Wilfred Rüger und Monika Stütz ehrten anschließend mit Urkunde und Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft Karlheinz Walter, für zehn Jahre Mitgliedschaft Brunni Letter und Ilse Thuma.

Außerdem bekamen Arthur Grünewald und Hannelore Dehner für ihr Engagement ein Präsent. Rudi Eckl präsentierte zum Abschluss der Jahreshauptversammlung eine Tonbildschau des Tagesausfluges nach Gelnhausen-Bad Orb vom letzten Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019