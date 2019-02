Habicht trocken geföhnt

Bad Mergentheim.Aus misslicher Lage befreite die Feuerwehr der Kernstadt am 9. Februar einen Greifvogel in der Mühlwehrstraße (wir berichteten). Dort war ein Habicht, nachdem er sich an einer Taube gütlich getan hatte, in einem schmalen Spalt zwischen zwei Häusern gelandet und saß fest.

Mit viel Geschick gelang es den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unter der Leitung von Stadtkommandant Andreas Geyer ihn mit einem gezielten Wasserstrahl und dem Entfernen eines Fallrohres zu befreien.

In die Tierklinik gebracht

Der Habicht wurde mutig von einem Feuerwehrmann ergriffen und in eine Kiste gesetzt, die anschließend nach Reichenberg in die Tierklinik gefahren wurde. Andreas Geyer berichtet nun auf Nachfrage, was denn aus dem Vogel wurde: „Unseres Wissens nach konnte er am nächsten Tag schon wieder seine Freiheit genießen.“ Dies bestätigte Dr. Thevis von der gleichnamigen Tierklinik: „Nachdem der Habicht etwas zerzaust und durchnässt bei uns ankam, wurde er von uns untersucht, trocken geföhnt und konnte sich über Nacht bei uns erholen. Am nächsten Morgen, nachdem er sich gestärkt hatte, wurde er in die Freiheit entlassen.“

Glückliches Ende eines ungewöhnlichen Feuerwehreinsatzes.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.02.2019