Handfeste Partnerschaft zwischen Schulsanitätsdienst und Jugendrotkreuz

Bad Mergentheim.Das Deutsche Rote Kreuz Bad Mergentheim und das Deutschorden-Gymnasium (DOG) haben eine Vertiefung der Kooperation zwischen dem Jugendrotkreuz (JRK) und der Schule zur Unterstützung des Schulsanitätsdienstes beschlossen.

Seit Mai 2016 gibt es am DOG einen Schulsanitätsdienst. Bereits im Dezember 2016 erklärte sich der Kreisverband Bad Mergentheim bereit, die Ausbildung der Sanitäter zu unterstützen und führt seit dem zweimal pro Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs durch. Im Juli 2018 kam es zum ersten Kontakt mit dem DRK Bad Mergentheim, als die Bereitschaft I einen Projekttag für die Sanitäter an der Schule durchführte. Diese revanchierten sich durch ihre Unterstützung der Bereitschaft am Reanimationstag im September. Nun kommt es durch die Kooperationsvereinbarung zu einer Einbindung des Jugendrotkreuzes. Im Beisein von 35 Schulsanitätern, ihrer Ausbilderin Petra Feser (Jugendrotkreuz), Marc-Oliver Mögle (Leiter Schulsanitätsdienst), Leonhard Polster (stellv. Leiter des SSD), René Föhr sowie Britta Handrup (Jugendgruppenleiter des JRK) und den weiteren Angehörigen des JRK-Teams Jihad Fares und Swen Rüdenauer wurde offiziell die Zusammenarbeit mit dem DRK Ortsverein Bad Mergentheim und dem Schulleiter Christian Schlegl beschlossen. Ziel der Kooperation ist es die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Diese Partnerschaft wird nicht nur auf dem Papier existieren. So hat das Jugendrotkreuz die Schulsanitäter mit Fahrzeugen und Fahrern unterstützt, damit sie zum Schulsanitätstag nach Eppelheim fahren konnten. Dort nahmen die 13 Jugendlichen an Weiterbildungen teil. Außerdem werden zwei Projekttage für Gymnasiasten durchgeführt. mom

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019