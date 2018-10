Die dritte Schiedsrichter-Schulung der Saison 2018/19 findet am Freitag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr im AMC-Heim in Laudenbach statt. Als Lehrwart wird Danny Kapell aus Gundelsheim erwartet. Er wird über das Thema „Handspiel nach Regel 12“, referieren. Das Thema Handspiel ist praktisch an jedem Spieltag Gesprächsthema, sei es in der Bundesliga-Arena oder auf dem Amateur-Sportplatz. Umso wichtiger ist es für die Schiedsrichter, diese heikle Regel zu beherrschen. Ein regelmäßiger Besuch solcher Lehrabende ist daher obligatorisch. Wann ist ein Handspiel strafbar? Welche Faktoren spielen bei dieser Entscheidung eine Rolle? Der Abend verspricht interessant zu werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018