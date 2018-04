Harald Ehrmann gibt Amt auf

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein bisschen Wehmut schwang mit, als Abteilungsleiter Harald Ehrmann zum letzten Mal durch die Tagesordnung der Mitgliederversammlung der Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim führte. Im Vorfeld war bekanntgeworden, dass Ehrmann nach 17 Jahren seinen Führungsposten zur Verfügung stellen wollte. Mit ihm stellten sich auch Susanne Stephan als langjährige Schriftführerin und Mitglied des Vergnügungsausschusses und Stephan Funk, der sein Amt als Schatzmeister seit 1996 innehatte, nicht mehr zur Wahl. Sie wurden für ihre Verdienste und ihr großes Engagement in der Badmintonabteilung gelobt, geehrt und mit einem Präsent bedacht.

Aber zuerst zog Ehrmann Resümee über die Aktivitäten der Badmintonabteilung: Neben der Teilnahme mit zwei Mannschaften an der Verbandsrunde und mit einer Mannschaft an der Hobbyrunde waren die zahlreichen Erfolge der Jugendlichen erwähnenswert. Letztere wurden durch eine gute Jugendarbeit, das ehrenamtliche Engagement der Trainergruppe Beiersdorf, Kindermann, Hackmann, Blume sowie durch die Kooperationen Schule und Verein möglich. Hier waren auch die größten Neuzugänge bei den 95 Mitgliedern zu verzeichnen. Zu den Aktivitäten gehörten Ausflüge nach Oberhof und Rothenburg, die Teilnahme am Kinderferienprogramm und die Ausrichtung eines Jugendturniers.

Für den sportlichen Bereich zog Sportwart und Mannschaftsführer der ersten Badmintonmannschaft Thomas Beiersdorf Gesumme. Insgesamt 21 Jugendlichen hatten im vergangenen Jahr an Turnieren bis auf Landesebene erfolgreich teilgenommen und sind in der laufenden Saison dabei, dieses Ergebnis zu toppen. Durch den Doppel-Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga und zeitgleich der zweiten Mannschaft in die Bezirksliga konnte die vergangene Saison als die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte verbucht werden. Sabine Bieber als Mannschaftsführerin der zweiten Mannschaft und Stephan Funk für die Hobbymannschaft ergänzten den Bericht. Es folgten die Berichte der Kassenprüfer Stephan Funk, Sabine Bieber und Steffen Leiser, die eine einwandfreie Führung bestätigten. Danach wurde die gesamte Abteilungsleitung entlastet.