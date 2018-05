Harmonie ist entscheidend

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Der Bad Mergentheimer Blumenschmuckwettbewerb der Stadt und des Kur- und Tourismusvereins geht in die nächste Runde. Noch bis zum 15. Juni können Einwohner ihre Gärten oder Balkone kostenlos anmelden. Nach Angaben der Stadtverwaltung warten attraktive Preise auf die Gewinner. Den Wettbewerb gibt es, um das Engagement der Einwohner für das Stadtbild zu würdigen. Auch soll so die Blumenpracht gefördert werden, die eine „Visitenkarte“ der Stadt bei Urlaubern und Kurgästen ist. Kriterium bei diesem Wettbewerb ist nicht die Größe eines bepflanzten Bereichs. Vielmehr geht es um Harmonie, Wirkung und Ausnutzung der Möglichkeiten. Angemeldet werden können Gärten, Vorgärten, Balkone und Fassaden. Eine ganze Reihe ehrenamtlicher Gutachter wird in den kommenden Wochen und Monaten durch die Kernstadt und die Ortsteile ziehen, um den Blumenschmuck zu bewerten. Ausgelobt werden in den sieben Bezirken neben ersten, zweiten und dritten Preisen auch Anerkennungspreise. Sie bestehen aus Urkunden und Einkaufsgutscheinen, aber auch aus kleinen Garten-Utensilien. „Unser Ziel ist es, weg vom Wettbewerbscharakter zu kommen.

Die Bürger, die ihr häusliches Umfeld mit ihrer Hände Arbeit verschönern, sollten die Preise nicht als Konkurrenzkriterium, sondern als kleines Dankeschön der Stadt sehen“, sagen die Ausrichter. Anmeldekarten für den Wettbewerb gibt es bei der Tourist-Information, im Bürgerbüro der Stadt, bei der Bageno sowie in allen Verwaltungsstellen der Ortsteile. Unter www.bad-mergentheim.de/blumenschmuck kann das Anmeldeformular als pdf-Dokument heruntergeladen werden. Die Gewinner werden im Herbst feierlich im Roten Saal des Schlosses gekürt. stv