Hartes Training hat sich ausgezahlt

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim hat jetzt im Team das Sportabzeichen des Norwegischen Olympischen Sportbundes, kurz „Idrettsmerket“, abgelegt: Das harte Training hat sich ausgezahlt Das Abzeichen ist vergleichbar mit dem Deutschen Sportabzeichen. Allerdings gibt es bei den Norwegern eine zusätzliche Fitnessdisziplin von 20 Einheiten, die nur im Team erfolgen kann. Dies war für die Bad Mergentheimer Feuerwehrleute letztendlich ausschlaggebend dafür, sich dieser Herausforderung zu stellen. Schließlich ist Teamfähigkeit eine elementare Eigenschaft in der Feuerwehr. Zu Beginn musste erst einmal das Regelwerk in die deutsche Sprache übersetzt werden. Durch die Verbindungen des Sportbeauftragten der Feuerwehr Bad Mergentheim Ingo Arnold gelang dies recht schnell und somit wurde Anfang 2017 mit dem Training begonnen. Die auf den Sportler bezogenen vier Disziplinen wie Ausdauer, Sprungkraft, Geschwindigkeit und Kraft waren recht schnell absolviert. Für die Fitnessdisziplin mit 20 Einheiten im Team wurde wie erwartet die zweite Jahreshälfte benötigt. Letztlich gelang es den verbliebenen vier Feuerwehrmännern Andreas Schäller, Sebastian Dillig, Jürgen Klingler und Ingo Arnold, (alle Abteilung Kernstadt) die erforderlichen Leistungen zu erbringen. Und so wurde die Beurkundung beim Norwegischen Olympischen Komitee beantragt. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der ersten Jahresübung des ersten und zweiten Zuges vom Abteilungskommandanten Peter Brünner vorgenommen.