Hauptverkehrsachse zwei Wochen dicht

Eine Hauptverkehrsachse in der Kurstadt ist seit gestern für zwei Wochen gesperrt: der Mittlere Graben.

Bad Mergentheim. Die Fahrbahndecke im Mittleren Graben in der Großen Kreisstadt wird seit gestern bis voraussichtlich 10. August erneuert. In dieser Zeit ist der Streckenabschnitt voll gesperrt, was auch Auswirkungen auf den Stadtbus hat.

Während der Bauarbeiten muss der Mittlere Graben zwischen Mühlwehrkreisel und der Einmündung Wachbacher Straße („Theurer-Kreuzung“) für Kraftfahrzeuge voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit weiträumig umgeleitet über die Bundesstraße 290. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.