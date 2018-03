Hausgemachtes Hochwasser vom Acker

Anzeige

Die Bürger von Rengershausen sind in Sorge – die Überflutungen ihres Ortes nehmen zu. Ortsvorsteher Wagner vermutet, dass die geänderte Struktur der Gemarkung, auch bedingt durch die Flurbereinigung und größere Äcker, zum Verschwinden von Hecken und Wassergräben geführt habe. Das Wasser suche sich heute eben andere Wege. Andererseits hält das Landratsamt es für unwahrscheinlich, dass durch frühere Flurbereinigungen Gräben weggefallen sein sollen. Das großräumige Einzugsgebiet des Goldbaches habe sich nicht geändert. Was nun? Eine Begehung der Gemarkung zeigt klar, was los ist! Im Zuge der alten Flurbereinigungen wurden die Ackerflächen der modernen Landwirtschaft angepasst. Es gibt entweder Wald, einzelne Wiesen im Talgrund und ansonsten ausgedehnte Agrarlandschaft ohne Strukturen. Die einzelnen Schläge sind sehr groß. Auf den lehmigen Böden wird intensiver Ackerbau betrieben, industrielle Landwirtschaft mit schweren Maschinen und wirkungsvollen Giften.

Die Gifte beeinträchtigen nicht nur über dem Boden die Insektenwelt, sie schädigen auch die Bodenorganismen. Die Bodengare nimmt ab, das Bodengefüge wird wasserundurchlässiger. Mit viele Tonnen schweren Maschinen werden die Böden zusätzlich bis weit unter den Pflughorizont verdichtet. Die Folge sind extrem undurchlässige Böden, die das Niederschlagswasser nicht mehr aufnehmen können. Die Problematik ist in der Agrar-Fachwelt bestens bekannt.

Die Landwirte in Rengershausen haben die immer schwächer werdende Wasseraufnahmefähigkeit der Böden ebenfalls schon länger bemerkt. Auf fast allen Äckern haben sie deshalb Abflussrinnen gezogen. Der Oberflächenabfluss wird somit künstlich und schnell in die vorhandenen Gräben abgeführt. Dies ist ein gedankenloser Eingriff in den Wasserhaushalt! Es ist eben ein Trugschluss, dass das Wasser sich heute andere Wege sucht. Es sucht sich die vorhandenen Wege und die Landwirte haben dem Wasser den Weg gezeigt – schnell weg! Es ist offensichtlich!