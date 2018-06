„health tv“ sendet Beitrag

Anzeige

Bad Mergentheim.Im März fanden in der Kurstadt mehrtägige Dreharbeiten von „health tv“ für eine Pilotproduktion zur neuen Sendereihe „Gesund-Reisen“ in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Unternehmen Akon Aktivkonzept, Deutschlands führendem Präventionsveranstalter und Kooperationspartner zahlreicher Krankenkassen, statt (wir berichteten). Neben Akon-Geschäftsführer Dominik Möhler (Bild) wurde auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar zur Gesundheitsstadt interviewt. Die offizielle Erstausstrahlung des Beitrags ist nun am Sonntag, 1. Juli, um 16.45 Uhr geplant. Das Programm von health tv wird bundesweit über Kabel und Satellit verbreitet und ist frei empfangbar. Mehr Infos auch unter „www.akon.de/tv“. pm/ Bild: Akon