Heiko Hillebrand übernimmt das Steuerrad

Einen Generationenwechsel gab es an der Spitze des FC Bayern-Fanclubs Hohenlohe. Heiko Hillebrand löste Walter Lehr nach 34 Jahren als Vorsitzender ab.

Markelsheim. Im Beisein von Ortsvorsteherin Claudia Kemmer, passend zum Fanclub in schickem Bayern-Rot gedresst, kündigte Walter Lehr bereits zu Beginn seinen Rückzug an, bevor er kurz einige Highlights 2018 in Erinnerung rief. Dazu gehörten unter anderem die Jahresfeier im Januar, die Teilnahme an der Müllsammelaktion in Markelsheim Anfang März, die Generalversammlung Ende März, die Meisterfeier im Zehntkeller im Juni oder der Besuch bei „Blickpunkt Sport“ beim Bayerischen Rundfunk im September. Abschließend würdigte Lehr die gute Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen und meinte: „Wenn alle Fans wären wie wir, bräuchte es keine Hundertschaften in den Stadien.“

Schriftführer Josef Metzger, ebenfalls ein Urgestein des Fanclubs, ergänzte die Ausführungen seines Vorredners. So habe es zwei Busfahrten gegeben, regelmäßig sei ein Kleinbus zur CL-Spielen gefahren, darüber hinaus hätten etliche Anhänger den Rekordmeister bei Heimspielen in der Allianz Arena unterstützt. Weiterhin hätte mehr als ein Dutzend Anhänger eine Karte für das DFB-Pokal-Finale in Berlin ergattert. Zudem erwähnte er die Teilnahme an einem Fanclub-Turnier in Tauberrettersheim, die Anwesenheit beim fränkischen Fanclub-Treffen in Nenzenheim sowie den Umstand, dass ein Mitglied bei einem Gewinnspiel der Bayern für ein Jahr ein Auto gewonnen habe. Derzeit habe der Fanclub 176 Mitglieder, deren 13 hätten an sämtlichen Monatsversammlungen teilgenommen, die im Schnitt von 30 Personen besucht worden seien.

Finanzreferent Ralf Wettinger legte seinen Kassenbericht vor, der wiederum von zahlreichen Transaktionen geprägt war. Die Kassenprüfer Michael Kraft und Bruno Schmieg bescheinigten Wettinger eine vorbildliche Buchführung.

Wertschätzung erworben

„Ich bin das erste Mal bei eurer Hauptversammlung. Da kriegt man erst mal einen Einblick, wie sehr die Mitglieder ehrenamtlich engagiert sind“, so Ortsvorsteherin Claudia Kemmer in ihrem Grußwort. Auch sie würdigte Walter Lehr für sein jahrzehntelanges Engagement. Sie sprach ihm dafür den Dank der Gemeinde aus. Er habe sich große Wertschätzung erworben. Die von Kemmer beantragte Entlastung des Vorstandsteams erfolgte einstimmig.

Jürgen Englert, Thomas Kasper und Harald Geistlinger leiteten die Neuwahlen ein, die geheim durchgeführt wurden. Unter ihrer Regie gab es das folgende Ergebnis: Vorsitzender Heiko Hillebrand, zweiter Vorsitzender Jürgen Bamberger, dritter Vorsitzender und Schriftführer Josef Metzger, Kassenwart Ralf Wettinger, Beisitzer Jürgen Kauffmann, Alexander Kemmer, Michael Kraft, Walter Lehr, Klaus T. Mende und Bruno Schmieg. Heiko Hillebrand versprach, das Amt „im Sinne meines Vorgängers Walter Lehr weiterzuführen“. Erste Amtshandlung von Hillebrand war die Ehrung verdienter Mitglieder. Vor einem Vierteljahrhundert sind Danja Latus, Ralf Model und Alexander Kemmer dem Fanclub beigetreten. Sie wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Für das laufende Jahr werde noch eine weitere Busfahrt nach München ins Auge gefasst, stellte Heiko Hillebrand in Aussicht. Zudem wies es auf das Sommerfest am 29. Juni im Markelsheimer Zehntkeller hin.

Aktuelle Infos

Nochmals ergriff Josef Metzger das Wort. Er gab aktuelle Informationen zur Kartensituation beim FC Bayern München. Und er warnte davor, Tickets über Preis auf diversen Plattformen zu veräußern. Denn dies könnte für den Betreffenden erhebliche negative Konsequenzen haben. Dazu sei es nicht ratsam, Karten über dubiose Ticketanbieter zu erwerben. Denn hier sei es nicht selten Fakt dass sich darunter Fälschungen befänden. Wer problemlos Tickets erwerben oder verkaufen will, könne dies über den Zweitmarkt des deutschen Rekordmeisters sicher tun.

Und zu guter Letzt appellierte Heiko Hillebrand an die Mitglieder, die neue Datenschutzrichtlinie zu unterzeichnen, um so die Zustimmung zu erhalten, wenn es etwa darum gehe, Fotos auf Homepage oder in sozialen Medien zu veröffentlichen. Unter www.fcb.fanclub-hohenlohe.info sei zudem die neue Homepage freigeschalten. ivkm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019