Heiliger Papst bringt den Sommer

Sein Kult mit Anrufung, Flurprozession, Umritt, Heischebrauch und Kinderfest wanderte ab 1250 vom elsässischen Kloster Erstein, das seine Reliquien besaß, ins Taubertal. Zu Urbans Attributen gehören Tiara, Pontifikaltracht, Kreuzstab, Traube und Buch, gelegentlich Rebe und Becher.

So steht mit barock bewegter Gebärde Sankt Urban an der Nordwand des Bad Mergentheimer Münsters. Sein Bildstock an der Kaiserstraße wanderte erst in den Hof der alten Jagdstube, dann in einen Garten am Arkauberg. Die sparsam vergoldete Sandsteinfigur weist die aufmunternde Inschrift: „S. Urban schenk uns ein/ fröhlich Herz und guten Wein“.

Die erneuerte Säule trägt die Jahreszahl 1851, der originale Sockel von 1754 den Namen des Stifters Johann Georg Kraft, nicht Johannes Eberhard Krafft, wie es in Michaela Brandstetter-Körans verdienstvollen Bildstock-Kompendium für den Altkreis Mergentheim heißt.

Am offenen Markt

Aus der Volkskunde des Johannes Böhm, Deutschordenspriester aus Aub, dann Lutheraner, hat Sebastian Franck übernommen: „An St. Urbanstag richten die Weinhäcker am offenen Markt oder anderem Platz einen Tisch zu mit Tischtuch und wohlriechenden Kräutern belegt. Darauf stellen sie St. Urbans Bild. Ist dieser Tag schön, so tun sie diesem Bild viel Ehr an mit krönen und speisen. Ist es aber Regenwetter, so ehren sie ihn nit allein nit, sondern werfen ihn über und über mit Wasser, denn sie meinen, der Wein, der zu dieser Zeit in Blüte steht, soll, so es regnet, übel, aber so es schön ist, wohl geraten.“

In der älteren Literatur ist öfter verschämt von der St. Urbans-Plag die Rede. Gemeint ist das Podagra, die Gicht. Die sanften Strapazen der Liebe, der Suff und ein cholerisches Temperament galten als Ursache des Leidens – „Bacchus der Vater/ Venus die Mutter/ Ira“, also der Zorn, „die Hebamm’/ die zeugen das Podagram.“ bfs

