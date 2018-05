Heimat von vielen hoch-gekrönten Häuptern

Anzeige

Ob und wann schon früher dem Markelsheimer Wein mit einem Fest gehuldigt wurde, ist nicht bekannt. Doch schon im August 1955 gab es ein „Winzerfest“. In eher kleinem Rahmen wurde dabei die Operette „Die Winzerliesel“ vom Gesangverein in der Kelter aufgeführt. 1959 schließlich wurde erstmals ein Weinfest in der Turn- und Festhalle und im Zehntkeller auf dem Engelsberg veranstaltet. Daraus entwickelten sich die „Markelsheimer Weintage“ mit Pressekonferenzen auf und dem Weinbrunnen der Kolpingsfamilie vor dem Rathaus sowie einer Illumination der Hauptstraße.

Hoher Besuch kam 1963 zum fünften Weinfest: Die Deutsche Weinkönigin Marita Heinzen war zu Gast. Erstmals fand auch ein Festzug durch den Weinort statt. Der Festbetrieb spielte sich nach wie vor zunächst im Zehntkeller und der Turn-und Festhalle ab. 1965 wurde ein Festzelt auf der Festwiese „Esel“ aufgebaut, seit vielen Jahren hat es seinen Standplatz nun vor der Zehntscheune.

Stolz waren die Markelsheimer 1966 auf ihre erste – damals noch Taubergründer – Weinkönigin Margot Leiser (später Zipf). Sie wurde zudem Württemberger Weinkönigin 1966/67 und ein Jahr später Deutsche Weinprinzessin. 20 Jahre Weinfest und 80 Jahre Weingärtnergenossenschaft feierten die Winzer 1978. Besonderen Glanz erhielt das Jubiläumsfest durch die aus Markelsheim stammende, gerade gekürte Württemberger Weinkönigin Magda Schmitt. Große Freude herrschte im Weinort, als 2013 mit Theresa Olkus wieder eine Markelsheimerin zur Württemberger Weinkönigin gekrönt wurde.

1980 war für die Organisation und Abwicklung des Weinfestes der Weinbauverein gegründet worden. Thomas Lehr, der 2001 den Vorsitz übernahm, sorgte kraftvoll und ideenreich dafür, dass es mit der Beliebtheitskurve des Festes steil nach oben ging. Auch die junge Generation strömt jetzt alljährlich zu den weinfröhlichen Tagen im Erholungsort zwischen Roggen- und Tauberberg. 2016 folgte Jürgen Stilling als Vorsitzender. Er organisiert mit seinem erfolgreichen Team nun auch das Jubiläumsweinfest 2018.

Ein Höhepunkt im Programm des 60. Weinfestes wird sicherlich der Festzug am Sonntag, 27. Mai, um 14 Uhr mit über 30 Zugnummern, begleitet von fünf Musikkapellen, sein. Unter dem Motto „Weinheimat Markelsheim“ werden Kindergarten, Winzertänzer, Weingärtner, Betriebe, Vereine, Kirchen und Ortschaften sich einbringen und die Vielfalt des Ortes präsentieren. Weitere Glanzlichter sind die Wein- und Erlebniswanderung am Samstag (Treffpunkt 13 Uhr, Genossenschaft), der Winzertanz am Weinbrunnen vorm Rathaus am Samstagnachmittag, das Brückenfeuerwerk am Sonntag und der lustig-spannende Buttenlauf am Montag ab 18 Uhr. An allen Tagen ist weinfröhliche Stimmung im Festzelt und Spaß für große und kleine Kinder auf dem Vergnügungspark angesagt. tom

