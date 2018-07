Heimatländer mit allen Sinnen kennenlernen

Anzeige

Es hat Tradition und eine treue Fangemeinde: Das „Begegnungsfest der Kulturen“ findet heuer zum zehnten Mal in der Wandelhalle statt. Noch sind die Organisatoren eifrig am planen.

Bad Mergentheim. Menschen aus vielen Nationen leben in der Kreisstadt. Viele seit Jahrzehnten, andere erst sein wenigen Jahren. Und sie alle haben ein Stück Kultur aus ihrer Heimat mitgebracht. Obwohl längst heimisch geworden im Taubertal, verbinden diese Menschen starke Bande mit ihren Herkunftsländern. Grund genug für den Kulturverein, auf die Verschiedenheit und die Gemeinsamkeiten hinzuweisen. In Zusammenarbeit mit Stadt- und Kurverwaltung wurde das „Begegnungsfest der Kulturen“ aus der Taufe gehoben. Längst hat es einen festen Platz im Veranstaltungskalender. Zum Stand der Vorbereitungen des heuer zehnten Begegnungsfestes, das am 22. September von 13 bis 21 Uhr in der Wandelhalle stattfinden wird, sprach unsere Zeitung mit drei Vertretern des Kulturvereins: Auskunft gaben Fest-Koordinator Ulrich Dörner sowie die stellvertretende Vorsitzende Dr. Angela Weiß und die Vorsitzende Dr. Martina Knaut-Spaeth.

„Wir begegnen einander beim Gang durch die Stadt, im Kindergarten oder in der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein, beim Einkaufen, als Nachbarn oder auch in der Familie“, berichtet Dörner. Dennoch bleibe vieles der jeweiligen Heimatkultur verborgen, „einfach, weil wir oftmals gar nicht nachfragen, weil keine Zeit für ein tieferes Gespräch ist, oder, weil es an Gelegenheiten zum Austausch mangelt“.