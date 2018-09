Helfer für Flohmarkt gesucht

Bad Mergentheim.Der jährliche Flohmarkt von „Frauen helfen Frauen“, dem Förderverein im Main-Tauber-Kreis für das Frauen und Kinderschutzhaus findet am Samstag, 15. September, auf dem Marktplatz statt. Angeboten werden Geschirr und Küchenutensilien, Modeschmuck, Bücher, Schallplatten, Cds, Spielzeug und vieles andere. Der Flohmarkt-Erlös kommt der vereinseigenen Beratungsstelle zugute. Die Organisatorinnen Gayle Lüdtke-Beemer und Sylvia Schmid suchen Frauen, die am Flohmarktstand zwischen 8 und 14.30 Uhr mithelfen. Interessierte Frauen melden sich unter Telefon 0176/975 44 115 oder frauenhelfenfrauen.maintauber@gmail.com melden. Spenden von Flohmarktartikeln werden entgegengenommen: am 15. September am Flohmarktstand oder vorher nach kurzem Anruf unter angegebener Telefonnummer. Bei Dauerregen entfällt der Flohmarkt. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.09.2018