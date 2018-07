Helikopter fand hilflose Person

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagabend die Polizei verständigt, weil er eine hilflose Person auf dem Kettenburgweg zwischen Bad Mergentheim und Löffelstelzen gesehen hatte. Der Mann sei offensichtlich alkoholisiert, orientierungslos und mehrfach gestürzt. Nachdem die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung die gesuchte Person nicht auffinden konnte, zog die Polizei einen Hubschrauber hinzu. Gegen 23.30 Uhr konnte die Besatzung des Hubschraubers eine zusammengekauerte Person in einer steilen Böschung sichten. Die Polizisten bahnten sich zu Fuß durch hohes Gestrüpp den Weg zu dem Mann, der zwar ansprechbar, aber zugleich orientierungslos und teilnahmslos war. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Offenbar hatte er gesundheitliche Probleme. pol