Herbst 1953 markiert das Weinbau-Ende

Anzeige

Der Pionier der Weinbauforschung Johann Philipp Bronner veröffentlichte 1839 den Bericht den Bericht eines Mergentheimer Gewährsmannes: Danach wuchsen hier Österreicher, also Silvaner, Junker oder Gutedel, Riesling sowie etwas Muskateller und Frühroter Veltliner, Fleischtraube genannt; an Rotgewächs gab es nur Grobschwarz und Süßrot, der heute fälschlich im Bundessortenregister als Tauberschwarz geführt wird.

Und weiter galt, die wenigen wohlhabenden Honoratioren ausgenommen: „. . .meist fehlt Dünger, da die Besitzer zu arm sind. . . meist borgen sie ihr Brod auf den Herbst, und so bekommen sie beim Verkauf oft über ein Zehntel des Erlöses nicht in die Hände“.

1885 war die Rebfläche auf acht Hektar gesunken. Vor allem die Weinhändlerfamilie Bauer hielt dem Handwerk die Treue. 1913 wurden wieder 70 Hektar gezählt, jedoch nur teilweise bestockt.

Laut Julius Aschfalk stand damals „. . .der ganze Marktplatz im Herbst voll mit Weinfässern“. Fast jeder kelterte im eigenen Keller. Nie kam es zu einer geschlossenen und so allein wirksamen Frostabwehr durch Räuchern.

Aber gerade die Eisheiligen ließen die Rebkultur neben Taglöhnermangel und dem schwindenden Interesse der Jugend rasch wieder dahinschmelzen. 1943 standen gerade noch 20 Ar im Ertrag.

Der Herbst 1953, der die Süße in den glasiggrünen Traubengehängen schwellen ließ, markierte in Mergentheim das Ende des Weinbaus wie nach dem verheerenden Maifrost in Markelsheim die Wende zum Besseren. Damals schenkte Eugen Mark in seinem Café Taubergrund, Edelfinger Straße 36, seinen letzten mageren Herbst als Federweißen aus. Ein halbes Jahrhundert später wagte Hubert Mitze noch einmal einen Anlauf. bfs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018