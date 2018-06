Herren 30 bleiben nach deutlichem 6:0 in der Erfolgsspur

Anzeige

Nach dem Stand der Einzel mit 3:1 fehlte noch ein Doppel zum Gesamtsieg. Das Doppel Oechsner/Retzbach wurde im zweiten Satz wegen Verletzung abgebrochen. Das Doppel Strunz/Crezeli sicherte mit einem gelungenen Auftaktspiel den weiteren Punkt für die Mergentheimer Damen. Herren 2 Bezirksliga: TC 80 Obereisesheim I – SPG Bad Mergentheim/Weikersheim II 4:5. Die zweite Herrenmannschaft der SPG errang auswärts den ersten Saisonsieg im dritten Spiel. Erstmalig in der laufenden Saison war es der Mannschaft möglich, mit dem nominell besten Kader anzutreten. Doch sind Michael Bastron und Justus Schumann gesundheitlich noch angeschlagen und mussten daher jeweils ihre Spiele an Position eins und zwei abgeben. Sebastian Wittfeld und Philipp Kulzer gewannen ihre Einzel souverän. Stevan Bajski, an Position fünf spielend, gewann sein von schier endlosen Ballwechseln geprägtes Spiel denkbar knapp mit einem 10:8 im Match-Tiebreak. Mit diesem Kraftakt holte er den so wichtigen dritten Punkt für die Mannschaft. An Position sechs verlor Daniel Zorn, der im Einzel unter seinen Möglichkeiten blieb.

Der zwischenzeitliche Spielstand nach den Einzeln von 3:3 ließ auf spannende Doppel hoffen – und die Zuschauer sollten nicht enttäuscht werden. In einer kurzen, zielführenden Mannschaftssitzung besprach man die Doppelaufstellung. Nun galt es, zwei der drei ausstehenden Doppel für sich zu entscheiden. Im Dreier-Doppel entschieden Wittfeld und Zorn durch ein herausragendes Spiel mit einer großen Präsenz am Netz ihr Doppel am schnellsten. Somit musste nur noch eines der beiden verbleibenden Doppel gewonnen werden. Beide Doppel blieben bis zum Ende spannend und gingen nahezu Zeitgleich in die Tie-Breaks. Schließlich entschieden Bastron und Schumann das Einser-Doppel mit einem 11:9 für sich und holten dadurch den Tagessieg für die SPG. Kulzer und Bajski mussten sich knapp mit 8:10 geschlagen geben. Verbandsliga Herren 60: TC RW Bad Mergentheim 1 – TSG Backnang Tennis 1 4:5. Die Herren 60/1 wussten, dass das Verbandsspiel gegen die ambitionierten Spieler aus Backnang schwierig werden würde. Die Gäste hatten sich zudem an den Positionen eins und fünf durch Regionalligaspieler verstärken können.

Fritz Forler und Gerd Fliegener setzten sich gegen vergleichbar starke Gegner glatt in zwei Sätzen durch. Dieter Häfele und Roland Haug mussten ihren Gegnern im Match-Tie-Break den Sieg überlassen. Dr. Uwe Haller und Manfred Throm hatten im Einzel keine wirkliche Chance. Somit stand es nach den Einzeln 4:2 für die gegnerische Mannschaft.

Die Doppelaufstellung erfolgte in bewährter Weise. Dr. Haller/Schreider gewannen souverän in zwei Sätzen. Forler/Fliegener gewannen den ersten Satz, verloren den zweiten und entschieden den Match-Tie-Break mit 10:8 für sich. Doch punktete das Doppel Häfele/Throm diesmal nicht, so dass die Gäste aus Backnang knapp mit 5:4 siegten. Damen1 Bezirksliga: TC 80 Obereisesheim 1– SPG Bad Mergentheim/Wachbach 1 3:6. Das zweite Spiel der Saison beendeten die Damen 1 mit einem Auswärtssieg. Nach guten Spielen gewannen die Damen der SPG ihr Spiel mit 6:3. Damen 2 Bezirksklasse 1: SPG Bad Mergentheim/Wachbach – TA TSV Untergruppenbach 6:3. Jetzt hatte die zweite Damenmannschaft ihr zweites Heimspiel. Nach einer knappen Niederlage in der Vorwoche verbuchte sie nun den ersten Sieg. In den Einzeln setzte sich Janin Retzbach mit 6:4/6:3 durch. Marion Hofmann gewann den ersten Satz mit 6:2, im zweiten Satz musste ihre Gegnerin aufgeben. Auch Chiara Seibold und Theresa Träger gewannen deutlich mit 6:4/7:6 und 6:2/6:2. Sarah Warrington musste sich diesmal im Matchtiebreak geschlagen geben und auch Andela Cvisic behauptete sich nicht.

Träger/Warrington verloren ihr Doppel mit 2:6/3:6, Retzbach/Hofmann gewannen mit 6:4/6:1 und Cvisic/Seibold setzten sich auch im Tiebreak zum Endstand 6:3 durch.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018