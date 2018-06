Herz und Geist gestärkt

Anzeige

Bad Mergentheim.„Gebt nicht nur den Gliedern Muskeln, sondern auch dem Herzen und dem Geiste.“ Diesem Motto folgte vor kurzem eine mehr als 30-köpfige Gruppe auf de Philosophenweg. Es ist eine von 20 philosophischen Weisheiten, die auf Tafeln festgehalten und entlang eines 2,5 Kilometer langen Rundweges aufgestellt sind. Dieser führt von der Brücke zum Kurpark entlang der Tauber zur Wolfgangskapelle und dann hoch zum Ketterwald. Auf dem Zick-Zack-Weg führt er wieder hinunter zum Kursaal und zur Fontäne am Eingang des Kurparkes.

Seit 2006 gibt es diesen Weg. Er wurde von einem Kreis interessierter Bad Mergentheimer um den 2013 verstorbenen Eduard Kary initiiert und konzipiert. Zwischenzeitlich waren die Tafeln etwas in die Jahre gekommen und der Weg etwas in Vergessenheit geraten. Auf Initiative der Katholischen Erwachsenenbildung hat sich nun zusammen mit dem Kulturverein und der Kurseelsorge ein Arbeitskreis gebildet, der sich die Aufgabe gestellt hat, den Philosophenweg wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Die Stadt unterstützte das Anliegen: Die Tafeln wurden gereinigt, Schäden behoben und am Ausgangspunkt des Rundweges eine Übersichtstafel angebracht. Ein erster inhaltlicher Akzent wurde nun bei einer Führung durch verschiedene Referenten aus dem Arbeitskreis gesetzt.

Schwester Brigitte von der Kurseelsorge verdeutlichte am Ausgangspunkt des Weges am Beispiel einer alten indianischen Weisheit, dass wir in unserer beschleunigten und getakteten Welt von Zeit und Zeit eine Rast einlegen müssen, damit unsere Seele nachkommen kann. Der Herausforderung der idealistischen Philosophie des 18. Jahrhunderts stellte sich Hans Stoppel. Am Beispiel des Wissenschaftstheoretikers und kritischen Rationalisten Karl Popper erläuterte Andreas Steffel, dass Wissen immer vorläufig ist und grundsätzlich die Möglichkeit des Irrtums besteht.