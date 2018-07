Hessenauer-Löber wird Stadträtin

Anzeige

Bad Mergentheim.„Wir verlieren ein junges Ratsmitglied. Frederick Wunderle war mit großem Fleiß und starkem Engagement Stadtrat und scheute nicht das klare Wort in der politischen Auseinandersetzung. Voller Überzeugung setzte er sich für soziale Politik ein“, sagte Oberbürgermeister Udo Glatthaar anlässlich der Verabschiedung des 32-Jährigen, der in Kürze in Berlin eine politische Arbeit aufnimmt und deshalb um die Entbindung vom Ehrenamt bat.

Frederick Wunderle (SPD) war seit 2014 Mitglied des Gemeinderates. Er wurde bei der jüngsten Kommunalwahl über einen Ausgleichssitz in das Gremium gewählt. Mit Schreiben vom 27. Juni bat Wunderle darum, ihn aus beruflichen Gründen zum 31. Juli von seinem Ehrenamt als Gemeinderat zu entbinden. Ein Ausscheiden aus dem Rat ist wegen eines wichtigen Grundes möglich.

Das Gremium gab dem Antrag nun am Donnerstag statt. Für den Rest der Amtszeit (bis Mitte 2019) rückt Helga Hessenauer-Löber aus Bad Mergentheim in den Gemeinderat nach. Sie soll Ende September verpflichtet werden. sabix