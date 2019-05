Heute beginnt wieder das FN-Turmblasen

BAD MERGENTHEIM.Das Turmblasen, eine Stiftung der Fränkischen Nachrichten, geht in diesem Jahr bereits in die 65. Saison. Ab sofort wird nun Turmbläser Maximilian Ortmeier wieder jeden ersten Freitag im Monat die Bürger und Gäste der Stadt musikalisch auf das Wochenende einstimmen. Das abendliche Eröff-nungskonzert mit der Stadtkapelle Bad Mergentheim unter der Leitung von Stadtkapellmeister Hubert Holzner findet heute um 21 Uhr auf dem Deutschordenplatz statt. Das Quartett auf dem Turm besteht aus Turmbläser Maximilian Ortmeier, Uwe Kurz (beide Trompete), Markus Schelske (Waldhorn) und Rainer Stephan (Posaune). Auf dem Programm der Stadtkapelle stehen neben dem Boccaccio-Marsch von Franz von Suppé auch der Marsch „Berliner Luft“ von Paul Lincke. Das Quartett vom Turm stimmt das Volkslied „Der Mai ist gekommen“ und das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ an. bas/Bild: Barbara Kurz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.05.2019