Heute Stadtlauf: Innenstadtbereich gesperrt

BAD MERGENTHEIM.Aufgrund des Stadtlaufs wird die Innenstadt am heutigen Samstag ab 12 Uhr gesperrt. Betroffen sind Mühlwehrstraße, Ochsengasse, Ledermarkt, Nonnengasse, Münzgasse (bis Einmündung Nonnengasse) und Kapuzinerstraße sowie ein Teilstück der Oberen Mauergasse. Hier wird laut Stadtverwaltung zudem ein absolutes Haltverbot angeordnet. Anwohner werden gebeten, ihr Fahrzeug rechtzeitig außerhalb des zu sperrenden Bereichs abzustellen. Bei Missachtung der Haltverbote muss abgeschleppt werden, so die Stadt. Der Parkplatz am Schloss kann über die Bahnhofstraße/Gänsmarkt/Härterichstraße/Münzgasse angefahren werden. Die Münzgasse ist beidseitig befahrbar. Fußläufig ist die gesamte Innenstadt erreichbar. Um etwa 19 Uhr wird die Sperrung wieder aufgehoben. In den rot gekennzeichneten Streckenabschnitten wird ein absolutes Haltverbot angeordnet. Grafik: Stadt Bad Mergentheim

