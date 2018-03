Hilfe für Kinder in Dow-Bodié

Anzeige

Eine der Ursachen ist die mangelnde Bildung in Afrika. Zum Beispiel kann in den Ländern südlich der Sahara jede zweite Frau nicht lesen und schreiben. In Guinea besuchen über 70 Prozent der Mädchen aus den untersten sozialen Schichten keine Grundschule. Der Schulbesuch kostet Geld. Nur wohlhabende Familien – meist in den Städten – können sich das Schulgeld und die Schulmaterialien überhaupt leisten. Oft müssen Kinder ärmerer Familien hart mitarbeiten, um zum knappen Einkommen der Familien beizutragen. An einen Schulbesuch ist dann nicht zu denken.

Das Dorf Dow-Bodié liegt in der Präfektur Dalaba in Guinea, 360 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Conakry. Seit Gründung des Vereins wurden zwei Schulgebäude mit je drei Klassen, Lehrerwohnungen, eine Nähwerkstatt, eine Kantine (die Schüler bekommen täglich ein Mittagessen), eine Lagerhalle und ein Gesundheitszentrum errichtet sowie ein Brunnen gebohrt. Strom wird über eine Photovoltaik Anlage erzeugt. Auch wurde das baufällige Gebäude einer kleinen Dorfbibliothek in Bodié vom Projekt 2012 durch ein neues ersetzt, ebenso mit Solarenergie ausgestattet, und wird von einem Bibliothekar gewissenhaft geführt. Es befinden sich darin sowohl Bücher als auch Zeitschriften sowie Lernmaterial und zwei Computer. Erwachsene wie Schüler machen von diesem Angebot gerne und häufig Gebrauch.

Was zunächst als Schulprojekt begann, wurde im Laufe der Jahre ein Dorfentwicklungsprojekt, um in dieser ländlichen Region die Bildung der Kinder und die Gesundheitsfürsorge zu fördern. Jedes Jahr reisen Ärzte, Techniker und Lehrer in zwei Gruppen zum Projekt vor Ort, um dort Aufbauarbeit zu leisten. Außerdem arbeiten einheimische Kräfte, eine Krankenschwester, ein Laborant und eine Hebamme das ganze Jahr über im Gesundheitszentrum.“

Für die Schule ist Renate Ettrich zuständig. Ihr letzter Besuch war im Dezember. Während des zehntägigen Aufenthalts besuchte sie den Unterricht in den Klassen und veranstaltete Fortbildungen mit den Lehrern. Außerdem verteilte sie die Materialien, die sie in Deutschland gekauft hatte und die in einem Container nach Guinea transportiert worden waren, an Schüler und Lehrer. Im Schuljahr 2017/18 besuchen 272 Schüler, davon 125 Mädchen und 147 Jungen, die Schule, aufgeteilt in sechs Klassen, das bedeutet eine Klassenstärke zwischen 40 und 59 Schülern! „Für unsere Verhältnisse große Klassen, für Guinea noch kleine, denn in den öffentlichen Schulen liegt die Klassenstärke oft zwischen 90 und 100 Schülern“, so Ettrich.

2016 wurden vom Verein Schultafeln bei der Firma VS in Tauberbischofsheim gekauft (ermöglicht durch eine großzügige Spende) und in den Klassenzimmern montiert, was eine große Erleichterung für den Unterricht bedeutet. Für dieses Jahr ist der Bau einer Vorschule geplant, um die Kinder auf den Unterricht in der Grundschule vorzubereiten.

Das Gesamtprojekt wird durch Spenden finanziert. Unter anderem unterstützen die Schüler der Grundschulen Edelfingen und Assamstadt seit Jahren das Projekt, indem sie einen Sponsorenlauf veranstalten. Um die Nachhaltigkeit des Erreichten zu sichern und die wichtigen Aufgaben für die Zukunft umzusetzen, ist der Verein weiterhin unbedingt auf Spenden angewiesen.

Die Vereinsmitglieder zahlen ihre Reisen ins Projekt aus eigener Tasche und nehmen dafür unbezahlten Urlaub.

Informationen über das Projekt gibt es unter „www.SchulprojektDow-Bodie.de“ oder bei Renate Ettrich. Telefon 07931 / 43231. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018