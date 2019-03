Hilfestellung für die Vergessenen

Bad Mergentheim.Studierende und Mitarbeiter der DHBW Mosbach am Campus Bad Mergentheim haben seit ein paar Wochen die Gelegenheit, die Arbeit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International per Unterschrift zu unterstützen. Mitglieder der Gruppe Bad Mergentheim haben dafür eine Briefbox am Campus aufgestellt, legen regelmäßig neue „Briefe gegen das Vergessen“ und Petitionen sowie andere Appellaktionen bereit und leeren die Box. Durch öffentliche Aufmerksamkeit und Proteste aus aller Welt kann so Personen geholfen werden, die unter Menschenrechtsverletzungen leiden, zu Unrecht inhaftiert sind oder gefoltert und schikaniert werden. Prof. Dr. Seon-Su Kim, Leiter des Campus Bad Mergentheim, begrüßte die Initiative der Gruppe und sagte spontan seine Unterstützung zu. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und hoffe, dass wir unsere Studierenden für solche Engagements auch außerhalb des Studiums anregen können“, so Kim im Rahmen eines Treffens mit Mitgliedern der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019