Bad Mergentheim.Eine himmlische Show „Festlicher Weihnachtszauber – Vom Christkind zu Santa Claus mit vier Solisten und kleinem Ballett“ findet am Donnerstag, 27. Dezember, im Kurhaus (Großer Kursaal) statt.

Es wird früh Nacht, der Adventskalender verschenkt jeden Tag eine süße Überraschung, der Duft von Vanillekipferln, Bratäpfeln, Zimt und Glühwein liegt in der Luft. Das sind die Erinnerungen aus der schönsten Jahreszeit unserer Kindheit. In der Weihnachts-Show „Ein Festlicher Weihnachtszauber“ werden diese himmlischen Erinnerungen wachgeküsst: Mit Weihnachtsliedern, die wir seit frühester Kindheit singen und mit Liedern, die zu Ohrwürmern geworden sind – musikalische Leckerbissen aus der Alten und der Neuen Welt, liebevoll und mit Witz gesungen und getanzt. Wunderschöne Kostüme, eine festlich geschmückte Bühne und eine feierliche Lichtregie versetzen uns für eine Weile in die traumhafteste Zeit unserer Kindheit. Ein Weihnachtserlebnis für alle Sinne.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass mit Getränkeverkauf ist bereits um 18.30 Uhr. Karten sind erhältlich im Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark (Telefon 07931 / 965-225), in der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist-Information, Marktplatz 1 (Telefon 57-4820), an der Abendkasse und unter www.bad-mergentheim.de.

