Hinauf zum Teufelshäusel

Bad Mergentheim.Die Rundwanderung auf der Frankenhöhe der Ortsgruppe Bad Mergentheim im Schwäbischen Albverein am 1. September muss aus organisatorischen Gründen auf Samstag, 29. Juni vorverlegt werden.

Von Steinach Bahnhof führen naturnahe Waldwege am Rande des Schlossbergs hinauf zum Aussichtpunkt Teufelshäusel. Durch den Burgbernheimer Wald geht es in den historischen Waldgasthof „Wildbad“ mit seinen Quellen. Durch das wildromantische Tiefenbachtal führt der Weg die Wanderer zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt zur Fahrt nach Steinach ist der Parkplatz in der Seegartenstrasse um 9.30 Uhr. Weitere Auskünfte erteilt der Wanderführer Harry Balzer unter Telefon 07931 / 47026. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.06.2019