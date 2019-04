Historische Frau in den Mittelpunkt gerückt

Bad Mergentheim.Ganz neue und – wieder einmal – sehr ungewöhnliche Wege beschreitet der Arbeitskreis Museumspädagogik im Deutschordensmuseum mit seinem jüngsten Angebot: „Erzählspiel zum Leben von Margarethe Mörike“.

Das Ganze kam folgendermaßen zustande: Der Spiel- und Theaterpädagoge Hans-Jürgen Hinnecke, neu zugezogen in Bad Mergentheim, meldete sich bei Elfriede Rein, der Leiterin des Arbeitskreises, auf der Suche nach einem neuen ehrenamtlichen Betätigungsfeld.

Er brachte reiche pädagogische Erfahrungen mit und nach ersten thematischen Überlegungen war man sich rasch einig: Eine Frauengestalt aus der Geschichte Mergentheims sollte im Rahmen eines neuen Programmangebots gewürdigt werden. Drei Objekte im Mörike-Kabinett des Museums dienten als Anregung und Ausgangspunkt: Die Nadelbüchse, der Fingerhut und der Rosenkranz von Margarethe Speeth. Hans-Jürgen Hinnecke begann sich in das Leben und die Zeit der Frau zu vertiefen, die 1818 in Mergentheim geboren wurde, 1851 den Dichter Eduard Mörike in der dortigen Schlosskirche heiratete, zwei Töchter zur Welt brachte, sich von Mörike trennte.

Entwicklung in Eigenregie

Er entwickelte die Materialien zum Erzählspiel, erdachte die Geschichte, die er mit Hilfe dieser Materialien erzählen kann und über die er anschließend mit den Kindern sogar philosophieren wird. Ein kreativer Teil beschließt das Programm.

Im April stellte Hinnecke dem Arbeitskreis seine Ausarbeitung vor. Die Begeisterung war riesig. Die sorgfältig hergestellten Erzähltafeln fanden großen Gefallen.

Die Art der Begrüßung und Einleitung in die Zeit um 1850, das Philosophieren über die Fragen zum Leben der Frau vor rund 150 Jahren, auch das kreative Angebot wurde von allen gerne wahrgenommen. Am Samstag, 11. Mai, wird von 14 bis 16 Uhr das Erzählspiel zum Leben von Margarethe Mörike unter dem Titel „Es waren einmal… Kreuzstich – Sternstich – Fingerhut“ und in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde erstmals öffentlich für Kinder angeboten. Ab Mitte Mai kann das Erzählspiel dann von Vorschulkindergruppen und Grundschulklassen im Deutschordensmuseum gebucht werden.

Im Bildungsplan Baden-Württemberg für Grundschulen kann es im Sachunterricht dem Bereich „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ zugeordnet werden. Diejenigen, die sich gerne ein Bild des Angebots machen wollen, können das bei einer Vorstellung am Donnerstag, 23. Mai, um 16 Uhr im Götterzimmer. Anmeldung unter Telefon 07931 / 52212.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019