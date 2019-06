Historisches Schützen-Corps in weißer Hose und grünem Rock

Bad Mergentheim.„Fronleichnam“, eigentlich der normalste Tag auf dieser Welt - Die einen haben frei, die anderen arbeiten, den einen gefällt es, den anderen nicht.

Seit Hunderten von Jahren bezeugen die Christen an diesem Tag ihren Glauben und treten selbstbewusst in die Öffentlichkeit. Das Fronleichnamsfest trägt an manchen Orten auch einen anderen Namen: Mal heißt es Herrgottstag, mal Herrenleichnamstag, Sakramentstag, Blutstag oder in anderen Sprachen Corpus Christi oder Corpus Domini (Leib Christi, Leib des Herren). Rund um das Fest sind lokal einige ganz besondere Traditionen entstanden: Neben Prozessionen zu Pferd, sogenannten Antlassritten, feiern manche Pfarreien Fronleichnam mit einer See- oder Schiffsprozession. Das geschieht etwa in Köln-Mülheim.

Das „Sakramentsschiff“, auf dem die Monstranz aufgebahrt ist, wird dort von vielen großen und kleinen Schiffen bis an die Kölner Stadtgrenze begleitet.

Tradition wird großgeschrieben

Auch in Bad Mergentheim wird die Tradition groß geschrieben, wenn auch der Zahn der Zeit, an so manchen Stellen kräftig genagt hat. Überliefert sind in Mergentheim Prozessionen mit Halten an mindestensvier Altären, die bis in die 70-er Jahre durch die Straßen zogen. Die Altäre wurden von hiesigen Vereinen, natürlich mit Unterstützung der Stadt, am Vorabend aufgebaut.

Begleitet wurden die Prozessionen immer von den gewählten Stadtobersten und den Kirchengemeinderäten, mit dabei waren auch immer die hilfsbereiten und ehrwürdigen Schwestern der verschiedenen Orden in der Stadt. Nicht zu vergessen waren die Familiaren des Deutschen Ordens und natürlich auch die neu in die christliche Gemeinschaft aufgenommenen Kommunionkinder.

Überliefert ist auch, dass das damals exerzierende Schützen-Corps von 1824 an den Prozessionen teilnahm. Es steht geschrieben, dass beim Anlesen der Evangelien die Böller gezündet wurden. Auch heute noch begleitet das Historische Schützen-Corps in Bad Mergentheim das Allerheiligste durch die Straßen und Gassen der Stadt. Allerdings lassen heute die Mannen im Bunten Rock die Waffen zuhause und tragen wie vor fast 200 Jahren nur noch ihre blütenweise Hose, zu dem grünen Waffenrock und den funkelnden Paradesäbel zur Schau. ge

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019