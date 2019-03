Historisches Schützen-Corps sucht neue Mitglieder

Bad Mergentheim.Das Historische Schützen-Corps Bad Mergentheim steht auf soliden finanziellen Füßen. Dies ging aus dem umfangreichen Kassenbericht des Fouriers Willy Wetzel bei der Jahreshauptversammlung im Hause Bundschuh hervor. Dort gedachte man den verstorbenen Mitgliedern Eberhard Lüneberg und Oswald Wartha.

90 Mitglieder

Der Vorsitzende Andreas Schweizer fuhr mit der Tagesordnung fort und gab den aktuellen Mitgliederstand mit 90 Personen an. Er berichtete unter anderem, dass man wieder einen Zuschuss für neue Uniformen und Ausrüstung vom Landesverband bekommen habe. Er führte weiter aus, dass der bestehende Mietvertrag für das Torwachhaus nach 30 Jahren ausgelaufen sei und man mit der Besitzerfamilie einen neuen, langfristigen Vertrag mit einer moderaten Mieterhöhung von nur fünf Euro pro Monat abschloss.

Er erinnerte an die wichtigen Veranstaltungen 2018 und nannte dabei besonders den Herzog-Paul-Abend in der Wandelhalle und den historischen Vortrag im Deutschordensschloss.

Er blickte zuversichtlich in die Zukunft und forderte alle Mitglieder auf, die grüne Uniform des Schützen-Corps mit Stolz zu tragen und in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sein besonderer Dank galt Manfred Bucherer der sein Amt als Schießleiter in jüngere Hände legte und wünschte dessen Nachfolger Michael Spachmann viel Glück und Freunde in seinem neuen Amt.

Schriftführer Günther Etzl berichtete ausführlich über das vergangene Vereinsjahr. Er listete alle Aktivitäten und Auftritte auf. Er nannte die Beteiligungen an dem Vorderladerschießen bei den befreundeten Garden und Wehren. Ebenso die Teilnahme an den St. Georgstagen der Historischen Deutschordenscompagnie. Etzl berichtete über die geselligen Veranstaltungen des Vereins und hob die vielen öffentlichen Auftritte in Uniform hervor. So nannte er die drei Wachaufzüge vor dem Deutschordensschloss, das Neujahrsschießen sowie den -empfang im Kursaal.

Einwandfrei

Nachdem die Kassenprüfer Hubert Herschlein und Jörg Bucherer dem Kassier Willy Wetzel eine einwandfreie und übersichtliche Kassenführung bescheinigten, beantragte René Föhr die Entlastung des gesamten Vorstandes. Die Versammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu.

Anschließend wurden Anträge zur Marschordnung und das Wiederaufnehmen des Exerzierens behandelt.

Der Vorsitzende erläuterte dann die Veränderungen der nächsten Veranstaltungen. So werden die Maiwanderung, die Exkursion mit Oberleutnant Schmid und das Bratwurstfest künftig als „Maiexkursion“ zusammengelegt. Der Herzog-Paul-Abend wird neben dem musikalischen Hörgenuss mit einem historischen Vortrag aufgewertet.

Mitgliederzahl zentrales Thema

Ein zentrales Thema des Abends war auch die Mitgliederwerbung. Schweizer berichtete über die Teilnahme am jährlichen Neubürgerempfang und warb dafür, die neuen Werbefaltblätter an verschiedenen Aktionen unter dem Jahr in der Stadt zu verteilen. Etzl erinnerte daran, wie der Verein einst mit viel Herzblut gegründet und aufgebaut wurde und rief dazu auf, so wie damals, mit dem gleichen unermüdlichen persönlichen Einsatz eines jeden Einzelnen neue Mitglieder für diese gute Sache zu gewinnen.

Mit einem „furchtlos und treu“ bekräftigten alle lautstark den Zusammenhalt des Vereins und beendeten damit die Hauptversammlung 2019.

