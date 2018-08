Hitze ade, aber es bleibt Sommer

Anzeige

Trotz allem bleibt es noch länger Sommer, denn das nächste Hoch lauert bereits. Heute gibt es bei bis zu 33 Grad vereinzelt Hitzegewitter. Morgen können sogar noch einmal bis 36 Grad erreicht werden, dann folgt abends aber eine Kaltfront, womöglich mit einer unwetterträchtigen Gewitterfront und anschließendem Regen. Allzu ergiebig wird dieser aber, außer innerhalb starker Gewitter, kaum ausfallen. Am Freitag klärt sich das Bild schnell wieder hin zu mehr Sonne bei 25 Grad, und am Wochenende erleben wir schönes Wetter mit Tageswerten von 26 bis 30 Grad. Entspannend sind dann die Nächte, in denen wir seit langem mal wieder unter die 15 Grad-Marke geraten, und auch für kommende Woche sieht’s allgemein sehr sommerlich, aber eben nicht mehr so brüllend heiß aus.“ Seit 1. Juli gab es in der Kurstadt nur an zwölf Tagen Niederschlag, mit einer Gesamtmenge in diesen rund fünf Wochen von 21,5 Litern pro Quadratmeter. Zusammen mit Hitze und Verdunstungsrate ist das „nichts“, beziehungsweise eine verheerend negative Niederschlagsbilanz. an

