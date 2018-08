Hitze-Rekorde durch Doping erreicht

Anzeige

Im Juli und August 2018 wurden Teile Europas von einer Hitzewelle erfasst. Schwüle Hitze strömte vom Mittelmeer über Deutschland hinweg bis in den hohen Norden Finnlands. Von Sardinien über die liebliche „Toscana Taubertal“ hinweg bis nach Lappland waren weder Gartenarbeit noch einfachste Urlaubs-beschäftigungen ohne Schweißausbrüche, Dehydrierung und schlaflose Nächte möglich. Und dann auch noch so etwas: Auf der Zielgeraden zum bundesweiten Hitze-Rekord wurde die Kurstadt von Kitzingen und Bernburg überflügelt.

Aber waren das wirklich echte Hitze-Rekorde? Rekorde im sportlichen Sinne werden immer auf Plausibilität geprüft. Beim Deutschen Wetterdienst DWD sieht man das wohl lässiger. Für den Messort gibt es zwar ganz genaue Vorschriften. So ist die Messeinheit immer über grünem Rasen aufzustellen. Zusätzlich darf die freie Luftzufuhr nicht durch Hecken behindert werden, und besondere Wärmequellen dürfen sich nicht in der Nähe der Messeinheit befinden.

Aber die Realität sieht dann so aus: An der Wetterstation Kitzingen ist wie beim alten Hitze-Rekord von 2015 der Rasen im Bereich der Messeinheit längst braun vertrocknet. Der Sandboden nimmt die Sonnenstrahlung intensiv auf und gibt sie als Infrarotstrahlung direkt an die darüber befindliche Messstation wieder ab.